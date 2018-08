Economía marcha lenta

Se siente, se huele, se percibe que la economía del país lleva un ritmo no acorde con lo acostumbrado. No hay ventas y compras habituales y lo peor; el dinero que entra al presupuesto familiar no alcanza, los precios de los artículos están a la alza y en el horizonte cercano no se vislumbra cambios favorables.

“No hay plata en la calle” se grita en el argot popular. Los economistas del patio bautizan el fenómeno como una economía que atraviesa una ralentización, que no es más que una desaceleración o disminución de velocidad del sistema de producción, distribución, comercio , consumo de bienes y servicios del país.

Panamá sufrió una baja en su economía el año 2018 cuyo crecimiento se ubicó entre 4% y 4.5% impulsada por los sectores de logística, los servicios y el consumo interno, transporte y comunicaciones, intermediación financiera, construcción y los servicios gubernamentales El consuelo es que a pesar de ello el país, Panamá, tiene una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina y sin inflación, por lo que se estima que la economía nacional crecerá 5.9% al año, elevando el Producto Interno Bruto (PIB) por encima de 70 mil millones de dólares para este año.

Empujadas por las actividades relacionadas con el sector externo que impulsarán el producto interno bruto (PIB), como son las operaciones del Canal de Panamá; la Zona Libre de Colón, la mayor del continente y el transporte aéreo.

Entre otro de los factores favorables para el próximo año que aumentaran el ritmo de crecimiento de la economía, se contemplan inversiones en infraestructuras como el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, las líneas 2 y 3 del Metro, las ampliaciones de la Carretera Interamericana entre el Puente de las Américas y Arraiján y entre La Chorrera y San Carlos, proyectos que prometen revitalizar el sector de la construcción, todas impulsadas por inversiones por parte del Estado panameño. Mientras tanto; a amarrase el cinturón o arroparse hasta donde la manta alcance. * Periodista.

Melquiades Valencia

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.