No a la reelección, no significa no votar

Estamos ante una situación bastante difícil en Panamá, políticamente hablando, de cara a las elecciones del próximo año (2019). Las fuertes faltas de liderazgo y clara demostración de corrupción han elevado como nunca en el país un desagrado total a los políticos actuales que se viene traduciendo en distintas campañas de “No a la reelección”, campaña esta que cada día gana más adeptos. Sin embargo, debo aclarar que ello no significa “No Votar”, muy por el contrario, es Importantísimo el Voto de cada uno, ya que, si la gran mayoría decide no votar, solo se generaría la elección del postulante que mayor voto tenga de sus adeptos, con el menor número o el mas bajo porcentaje de participación y eso “no lo podemos permitir”. De allí, también se desprende que es necesaria y urgente la modificación a la constitución que permita una segunda vuelta, garantizando así que el candidato ganador cuente con mayoría absoluta, no simple. El gran dilema de las próximas elecciones será sin duda, por quién votar en todos los puestos de libre postulación. Hoy por hoy, no hay definición alguna en los posibles candidatos, bien sea para presidente, disputado, alcalde o corregidor y mi mayor preocupación es que no veo a corto plazo que se logre generar candidatos que generen la suficiente confianza en todas las posiciones que se verán afectadas por “No a la reelección”. Por lo anterior, no creo que exista una gran abstención en las próximas elecciones, pero si me preocupa que exista muchos votos blancos que permitirán que se Reelijan posiciones que no deberían con un mínimo de votos a favor. Culmino como inicié, No a la reelección no significa no votar y eso lo debemos tener presente. Luis Solano solano

*Administrador de empresas.