El poder de la gratitud

Hablando de vivir en bienestar y con una energía positiva… sabias que la gratitud es la frecuencia vibratoria más alta después del amor.

Hoy día la ciencia cuenta con formas de medir estas resonancias que pueden ser invisibles y a veces imperceptibles para algunos, pero que por no poder verlas no significa que no podamos sentirla.

¿Ya diste gracias hoy? Pues te invito a subir tu energía y dar gracias aquí y ahora por todo lo que sí eres, lo que sí has tenido, lo que sí tienes y todo lo que sí tendrás.

Enfócate en positivo y se agradecido con las infinitas posibilidades que la vida y el universo divino y abundante nos regala cada día.

Si estas leyendo esto, yo estoy agradecida por eso. Gracias.

Otra sugerencia: dale gracias a las personas que te rodeas por ser y estar.

A veces una palabra de gratitud puede tener el poder de transformar realidades y sentimientos.

Sonima Ferrufino

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

* La autora es Coach Espiritual.