Jóvenes irrumpen sorpresivamente en política

Regularmente los jóvenes son apáticos a la política, pero en estas elecciones sus postulaciones cobran vigencia, no con la cuota ideal, pero sí con casos llamativos en partidos políticos o como independientes.

Algunos politólogos cuestionan que la juventud por sí misma no es una cualidad extraordinaria y puede ser razonable, por lo que antes de aspirar conviene hacerse un examen de conciencia sobre por qué se quiere ocupar un cargo, no para bajar el entusiasmo, sino para realizar que cuando se ocupa un puesto público hay una inmensa responsabilidad social.

Abrazo la participación juvenil con preparación y propuestas. El riesgo del joven es no dejarse viciar por el sistema, como ha pasado con otros cuyas actitudes y discursos no distan de la vieja guardia, que llegaron a la diputación pero no se les conocen mejores proyectos o que chocaron con la realidad de que les usaron como suplentes para refrescar la oferta electoral pero no escucharon sus aportes.

En 2019, se abrirán espacios importantes, diputados con varios periodos legislativos no correrán, representantes y alcaldes encontraran la descentralización andando y un buen balance entre experiencia y juventud puede ser clave.

Los nuevos debates ya no tienen que ver con ideologías y quien mejor que el joven para elevar temas de su interés e incluso vencer el abstencionismo que los ha caracterizado.

Guadalupe Castillero

* Periodista.