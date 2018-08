Cero organización

Los tranques en la ciudad son cada vez más intolerables. Tenemos un país totalmente desorganizado. A quien se le ocurre realizar reparaciones al mismo tiempo y la misma hora en los dos únicas vías de acceso a la ciudad como lo es el Puente de Las Américas y el Puente Centenario.

Vías donde regularmente sin que se realicen trabajos o reparaciones son un colapso total aun cuando de lunes a viernes se implementen los cuatro carriles en horas de la madrugada del Oeste hacia Panamá.



Esto desde Arraiján por el Puente de Las Américas. A mi parecer si se van hacer las adecuaciones deben hacerse de una manera planificada para que los ciudadanos veamos que se está trabajando, pero si afectar a otros.



Y no es sólo el tema de salir más temprano para llegar a tiempo a los trabajos sino que por ejemplo, el transporte masivo, el transporte de carga se manejan por horas de llegada y de turnos. Y el tranque les representa más allá de una pérdida de tiempo, perdidas económicas. Trabajen sí, pero de manera organizada.



Existen horas donde la demanda de personas y autos que se dirigen hacia Panamá es baja o moderada. No realicen las reparaciones en ambas vías al mismo tiempo es una mala idea, y si no se han dado cuenta hagan el recorrido una mañana para que se den cuenta el nivel de tráfico y así puedan percatarse de la realidad.



Llegar del distrito de La Chorrera a la Terminal de Transporte en la ciudad de Panamá toma dos horas y eso con suerte. A planificarse.

Thailyn Jiménez

