Preguntas que todo diabético debe saber

En la evaluación del sistema de salud de Panamá y nuestro esfuerzo por mejorar la atención primaría de salud, hemos podido ver que la mayoría de las personas que están hospitalizadas, lo están por complicaciones de enfermedades de “transmisión social”, como diabetes, hipertensión y obesidad.

Parte de esta falta de control de estas enfermedades se debe a que los paciente conocen muy poco de sus padecimientos y parte porque la consulta en los médicos de atención primaria es muy rápida y no se pueden atender las interrogantes que podría tener un paciente.



La idea de este artículo es poner en la perspectiva de los pacientes, lo mínimo que tiene que preguntarle a su médico para que la consulta sea más efectiva. Hoy lo haremos con diabetes mellitus. Esta es una enfermedad, al ser sistémica, puede afectar todos los órganos del cuerpo, por lo tanto puede haber muchas interrogantes al respecto. Por ejemplo, pregunte:



¿Que dieta es la mejor para controlar la enfermedad?



¿Con qué frecuencia me debo hacer los exámenes de sangre? ¿Sería prudente que tenga un aparato para medirme el nivel de azúcar por punción digital?

¿Qué ejercicios y con cuanta intensidad debo hacerlos?



¿Los medicamentos son para toda la vida?, ¿qué efectos me pueden dar?



Sabemos que la mayoría de los diabéticos tienen complicaciones cardíacas. Entonces, todos deberían saber cómo evitar estas complicaciones y cada que tiempo debe ser evaluado por un especialista en este campo. La diabetes puede afectar los riñones, entonces es importante saber que exámenes hay que hacer para detectar a tiempo el daño renal.



¿Cada cuánto tiempo debo ser evaluado por un especialista en ojos (oftalmólogo)?, ya que la diabetes es la causa más frecuente de ceguera.



Es cierto que es causa frecuente de amputaciones de extremidades por problemas de infecciones y mala circulación sanguínea, entonces sería prudente saber cómo se deben conectar las uñas de los dedos de los pies y si existe algún calzado especial. La relación medico-paciente debe ser participativa. El paciente tiene el derecho de saber y el deber de cuidarse. El médico tiene el deber de explicarle al paciente las estrategias para mantenerse controlado. Utilice la consulta para preguntar. Si puede, llévelas escritas y así resolverá la mayoría de la dudas.



*El autor es ministro de estado

Miguel Antonio Mayo

