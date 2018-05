El llamado indeseado Escrito por Gina Arias. Publicado en Columnas de Opinión

Ser mujer en Panamá y en muchas partes del mundo tiene escrito en letras pequeñas tener que soportar a diario y en silencio, silbidos cual perro, llamados indeseados en las calles, elevadores, centros comerciales, lugares de trabajo y en cualquier lugar.Algunos catalogan a las mujeres que alzan su voz como “feminazis”, y peor cuando se quejan en redes sociales sobre estas conductas. Según ellos, no soportamos ni que nos digan “buen día”, pero todo está en la entonación y educación.A veces me pregunto si creen que ¿con un silbido o improperio van a seducir a una dama y en tal caso encontrar el amor de su vida? ¿Cuál es la finalidad? Siguen siendo un misterio para mí y para miles de mujeres en el mundo.Hace unas semanas, al inicio de la huelga de obreros, me encontré con decenas de constructores en las calles, sin embargo, dos representaron perfectamente la diferencia entre el acoso y la galantería. Uno de ellos se me acercó, invadió mi espacio personal y gesticuló un beso, seguido de la frase “bien bonita mami”. Por otro lado, un señor, a una distancia prudente me deseó una buena tarde, además de un “Dios la bendiga”.Estos dos individuos personificaron lo que significa ser y no ser un caballero. Solo le hago una pregunta a los varones lectores, entre ser y no ser ¿Usted qué es? * Periodista de Metro Libre.Gina Arias RIVERA

