En Panamá hay mundos paralelos. El que ven y viven en suficiencias y abundancias y otro que sufre las carestías, altos precios de los alimentos y servicios, inseguridades y hastío de los que deben guiar la “cosa” pública.

Veo y escucho a ministros y directores de Instituciones referirse a nuestra nación, como si no ocurriera nada malo. Que todo es “color de rosa”. No hay delincuencia, hay medicamentos y atención a la salud, el transporte y las carreteras son óptimas, no hay desempleo, las escuelas y su decadencia han sido solucionados, el agua potable no se desperdicia y la riqueza del país se distribuye.

Mientras que el otro mundo en que vivimos los estudiantes que concurren a sus maltrechas escuelas, los que sufren horas en un transporte que no acaba de mejorarse, los que van al centro de salud a aliviar sus dolamas y no encuentra las medicinas, la ama de casa que va al mercado y trae menos alimentos porque subieron los precios o aquel muchacho que dejó la escuela secundaria para buscar trabajo y no encuentra , o aquel hombre que jura matar a los delincuentes que le vaciaron la casa o el clamor de una madre para que le salven la vida a un hijo enfermo , ese es el país real en que viven la mayoría de los panameños. No faltará quien diga que el país no es tan trágico.

Cierto… hay cosas buenas, pero duele mas el asalto a nuestras madres y hermanas en las paradas de los buses, al vecino le roban sus pocas cosas de su casa ,mujeres implorando medicamentos para sus hijos o amas de casa tachando alimentos que no pueden comprar. Ese es el retrato del mundo real en Panamá. no el otro paralelo de color y satisfacción que nos pintan.

