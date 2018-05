Migración establece Pre Citas para Decreto 167 Escrito por Redacción. Publicado en Nacionales

A partir de este miércoles 30 de mayo de 2018, la página web del Servicio Nacional de Migración tiene abierto el sistema de Pre- Citas Decreto de Regularización 167.A este sistema puede aplicar todo extranjero que tenga un año o más de estadía en el país y cumpla con los requisitos establecidos; entre los que se encuentran: No permanecer fuera de Panamá más de 30 días seguidos o fraccionados, los cuales serán verificados con los sellos de entrada, no tener trámite de legalización en el SNM, acudir personalmente a presentar su solicitud de legalización; entre otros.El sistema de Pre- Citas tiene el propósito de realizar un censo y conocer el número de personas extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos y publicados en Decreto 167.Es importante subrayar que el sistema entrega al interesado una Pre- Cita y No significa que al obtener su formulario, el extranjero tiene una cita formal para regularizar su estatus.En estos momentos el Servicio Nacional de Migración, ya tiene ubicado en la parte superior de su página web el formulario de Pre - Cita.Todos los trámites migratorios, se realizan única y exclusivamente en las oficinas del Servicio Nacional de Migración.

