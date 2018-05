ASEP extiende conversatorio sobre paneles solares hasta lograr consenso Escrito por Redacción. Publicado en Nacionales

La discusión del tema sobe los paneles solares “no se limitará” y se extenderá hasta lograr consenso entre las partes, señaló el administrador general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Roberto Meana.El administrador señaló que es necesario mantener abierta esta discusión con gremios empresariales, sociedad civil, distribuidores y agentes de mercado con la finalidad que expresen sus comentarios, los cuales será evaluados para definir acciones.Mediante resolución AN No. 12413-Elec de 30 de mayo de 2018, la ASEP resolvió excluir del proceso de audiencia pública la propuesta de modificación encaminada a regular el procedimiento tarifario para los clientes que tienen sistema de autoconsumo con fuentes nuevas, renovables y limpias.La resolución comunicó a todos los interesados que la institución abrirá un periodo de consultas dirigidos a la ciudadanía en general y a los gremios empresariales para explicar el alcance de la propuesta y conocer sus aportes.“Excluir el tema sobre el autoconsumo con paneles solares del régimen tarifario era necesario, debido a que se requería buscar una conversación con todos los actores dirigida a identificar una ruta en común que busque el consenso de todas las partes”, precisó Meana Meléndez.Indicó que la propuesta de modificación al título IV y V del Reglamento de Distribución y Comercialización del régimen tarifario no representa improvisación alguna, sino que es producto del análisis sobre los aspectos tarifarios, relacionados con el uso de la red de distribución eléctrica por los clientes de autoconsumo.“Por la responsabilidad y transparencia que tiene la ASEP, todas nuestras decisiones sobre tarifas deben ir a consultas públicas con la intención de conocer informar a las personas y escuchar sus opiniones sobre las acciones emprendidas”, enfatizó.Al respecto, este miércoles un grupo ambientalistas, denominado Club Cordillera/AJC, se acercó a la ASEP para contribuir positivamente con las propuestas sobre el cargo por uso de la red eléctrica a las personas que tengan instalaciones fotovoltaicas.Fernando Prieto, director del Club Cordillera, expresó su agradecimiento por las buenas intenciones de buscar consenso entre todas las partes e indicó que su grupo está anuente a presentar una propuesta, una vez se de apertura nuevamente a este foro.La ASEP continuará sus acercamientos con otros sectores de la sociedad y se tiene contemplada reuniones con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP),la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), entre otros.

