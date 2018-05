Panamá volverá al pasado con exhibición de autos clásicos de los 60, 70 y 80 Escrito por EFE. Publicado en Nacionales

EFE | Las excéntricas carrocerías y lujosos motores de autos clásicos de los años 60, 70 y 80 se tomarán la Ciudad de Panamá en la primera exhibición llamada "Panama Old Cars", que se realizará el próximo 3 de junio en la capital panameña, informó hoy, 29 de mayo de 2018, una fuente oficial.

La iniciativa que se desarrollará en el Parque Francisco Arias Paredes, sede de la Alcaldía de Panamá, mostrará al público unos 15 autos de diversas épocas, donde los visitantes podrán tomarse fotos con algunos de los vehículos que estarán en exhibición.

El espectáculo que prevé comenzar a las 2:00 p.m. hora local (19.00 GMT) será abierta al público y el acceso será de forma gratuita. Además, contará con presentaciones de baile y personajes de época disfrazados que recorrerán la cita automotriz.

Juan Bordanea, representante de la empresa coordinadora, Ayala Máquina, expresó que los amantes de los autos clásicos se remontarán a la historia con los automóviles, muchos de ellos coleccionables y apreciados por otros.

Organizaciones como el club del automóvil clásico "Classic Car Club of America" y el club de carros antiguos "Antique Automobile Club of America" mantienen una lista de ejemplares no modificados elegibles que se llaman clásicos, estos se describen como "finos" o "distintivos", a los producidos entre 1915-1998.

Imprimir Correo electrónico