Ex empleados panameños solicitan el pago de salarios al Estado

Los extrabajadores panameños de las empresas estatales que pasaron a ser privadas como lo fueron el Instituto de Recursos Hidraúlicos y Electrificación (IRHE)el Instituto Nacional de Telecocumicaciones (INTEL) ex colaboradores de la Autoridad Portuaria y el ferrocarril, se reunieron, este sábado para unificar criterios parapoder dialogar sobre las acciones de cobro de los impuestos cobrados de mas por el estado sobre sus idemnizaciones ."Nosotros, los retirados ex empleados estamos molestos con el mandatario de la nación, Juan Carlos Varela porque el proyecto 357 que nos daría nuestras conquistas.lo vetó, obligando a retomnar una nueva estrategia para que se nos devuelva el dinero que tenemos derecho", dijo Gaspar Sarabia, ex trabajador."La idea es que tenemos vínculos en común; como el pago de salarios caídos, idemnizaciones e impuestos sobre la renta, por lo que tomaremos otras medidas de presionpara que se haga efectivo ese pago, al que nosotros tenemos derecho", finalizó Sarabia.

