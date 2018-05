Más de 1,300 medidas de trabajo comunitario en 2018 Escrito por Reinelda Álvarez. Publicado en Nacionales

El reemplazo de condenas de prisión por trabajo comunitario ha beneficiados a algunas figuras sindicadas en los últimos meses. Deportistas, artistas y personalidades de alto perfil han gozado de esta medida sustitutiva.Sin embargo, estas decisiones han generado revuelo. Alfonso Fraguela, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), que el cuestionamiento surge “porque la opinión pública considera que es una forma de eludir la prisión. Pero es necesario estar claro que la ley penal cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, y reinserción y protección al sentenciado”.Según la ley 21 del 2018, “el trabajo comunitario podrá ser aplicado por el Juez de Conocimiento o por el Juez de Cumplimiento a quien ha sido condenado o esté cumpliendo una pena que no exceda de cinco años de prisión”.La Ley también dicta que el trabajo se realizará en instituciones de salud, educativas o en caso de calamidades; se computará a favor del sentenciado un día de prisión por cinco días de trabajo; además, la medida no aplicará para personas que hayan sido sancionadas con el delito contra la libertad e integridad sexual.Entre enero y abril de 2018 se han otorgado 1,330 sanciones de trabajo comunitario, de estas 333 en Panamá y 313 en Coclé.Reinelda C. Álvarez O.Twitter: @ReineldaAlvarezInstagram: Karolinalvarez

