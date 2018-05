La inseguridad en el país abre debate sobre uso de armas en defensa personal Escrito por Gina Arias. Publicado en Nacionales

Mientras que la prohibición de entrada de nuevas armas de fuego al país sigue vigente desde 2010, existen armas no letales de defensa personal accesibles en el mercado, sin embargo sus componentes pueden ser peligrosos hasta para la propia persona si no se conoce la forma correcta de su uso.

Roberto Joudry, comisionado retirado y propietario de una agencia de seguridad,, manifestó que portar armas como el gas pimienta es “es más bien una medida disuasiva para que usted se sienta tranquilo, porque mientras va a sacar el gas, el ladrón rápidamente se puede llevar la cartera con todo y el gas pimienta”.



Por su parte el Ministerio de Seguridad (MINSEG) recordó que “cualquier producto de seguridad no letal necesita permisos para poder ser importados y comercializados en el país”.



Tras la ola de inseguridad en áreas residenciales, la ciudadanía ha optado por instalar cámaras, pero desconocen que se debe seguir normas para que las cintas puedan ser catalogadas como legales.



Armas de fuego

Para Jonathan del Rosario, viceministro del Minseg, “no se está restringiendo el derecho de las personas a tener armas o a obtener una licencia de porte o de tenencia, lo que sí se está realizando es la prohibición de importación de armas. Es una medida que ha resultado incómoda para algunos sectores económicos que comercializan productos, no obstante en la práctica los delitos con armas de fuego se han reducido en un promedio de 25%”.



Del Rosario indicó que “es importante que la ciudadanía comprenda que la seguridad es tarea de todos, nosotros tenemos la obligación de contribuir tomando medidas de precaución, porque el primer anillo de seguridad es la persona y la colaboración con las autoridades”.



Según el comisionado Joudry, “no estamos en el Viejo Oeste para llevar el arma como un vaquero, además hay personas que piensan que al mantener un arma de fuego no van a ser objeto de robos y eso es totalmente falso. También las personas deben preguntarse dónde las van a guardar para evitar el robo”.



Toda persona que desee portar un arma de fuego debe mantener una licencia y permiso para portar armas, que es otorgada por la Dirección Institucional de Asuntos en Seguridad Pública (Diasp).

