PRD analiza sancionar a joven que escupió e irrespetó a Policía Escrito por Reinelda Álvarez. Publicado en Nacionales

La posibilidad que el estudiante Pablo Theophile, miembro del PRD, sea sancionado está en manos del Fiscal General del Partido Revolucionario Democrático, quien analiza la posibilidad de abrirle un proceso disciplinario luego de que el joven protagonizara una escena contra un agente de la Policía Nacional (PN), violando los principios que establece el colectivo.Juan Pablo García Farinoni, fiscal del PRD, aseguró que recibió la solicitud de la Secretaría de la Juventud del colectivo y manifestó que la fiscalía tiene 30 días hábiles para determinar si admite el proceso contra Theophile.Roldán Adames, decano de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad de la Universidad de Panamá (UP), explicó que está consciente que la falta que cometió el estudiante no fue en horario de clase, por lo que no pueden sancionarlo por una falta cometida fuera de la institución, pero el tema será abordado en el consejo académico.Reinelda C. ÁlvarezTwitter: @ReineldaAlvarezInstagram: @Karolinalvarez

