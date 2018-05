Nuevo complejo penitenciario de Colón se licitará la próxima semana Escrito por Redacción. Publicado en Provincias

El próximo 8 de junio el Ministerio de Gobierno (MinGob), a través del Departamento de Proveedurías y Compras, llevará a cabo la licitación por mejor valor para el proyecto de “Estudio, diseño, construcción y equipamiento del nuevo Complejo Penitenciario de Colón”, por un monto de referencia de B/. 70,405.353.20.Las propuestas para este acto público se recibirán a partir de las 9:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. en el Salón de la Nacionalidad en la sede del Ministerio de Gobierno, ubicada en calle 3era, San Felipe. La apertura de sobres iniciará a las 10:01 a.m.Fritz Beermann, jefe de Proveedurías y Compras del MinGob explicó que algunas empresas interesadas en participar del acto público solicitaron una prórroga de tiempo para que hubiese mayor participación.Este complejo, que estará ubicado en el sector Río Piña, corregimiento de Cristóbal, consta de dos centros: el centro penitenciario masculino que tendrá capacidad para 1,570 privados de libertad y el femenino para 76 mujeres privadas de libertad.Contará con escuelas, clínicas, capilla, templo, auditorio, campo de fútbol. Mientras que los pabellones contemplan: cocineta, comedor, talleres, área de patio, lavandería y barbería (hombres). Para el centro de mujeres se adiciona un gazebo y área maternal.El diseño de este Complejo Penitenciario se adapta a los estándares internacionales contenidos en las Reglas Nelson Mandela sobre condiciones mínimas para las privaciones de libertad en penales.Mientras que el Centro Femenino toma en cuenta las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres en conflicto con la Ley (Reglas de Bangkok), que establecen recomendaciones a los Estados para el desarrollo de una política penitenciaria que atiende las necesidades y requisitos específicos de las mujeres en privación de libertad.

