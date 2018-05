Panameños no toman conciencia en el tema de diabetes Escrito por Zulema Emanuel. Publicado en Vida y Cultura

Las cifras de personas que padecen diabetes en el país son alarmantes. Eric Ulloa, Viceministro de Salud, aseguró que el 13% de la población tiene la enfermedad.

Por eso, la Asociación Panameña de Diabéticos conmemora esta semana una jornada de capacitación, para que las personas despierten y tomen conciencia sobre este problema, pues hay mucha gente que la padece y no lo sabe.



Síntomas de alarma

Visión borrosa, aumento del hambre, falta de energía, sed excesiva, pérdida de peso, sensación de hormigueo, orinar con frecuencia y heridas de curación lenta, son algunos síntomas que alertan sobre una posible diabetes.



Un mal perverso

Ernesto Collins, presidente de APADI, explicó que ingerir demasiados dulces, sodas y frituras es perverso y no solo para los diabéticos, sino para la gente en general. “Hay gente que dice que como no tiene diabetes toma soda todos los días y no le importa, más el alcohol y el cigarrillo, todo eso causa efectos negativos”, manifestó.



Olvide superalimentos

La nutricionista y educadora en diabetes Alexandra Carvajal cuenta que la moda de ingerir comida orgánica, superalimentos o productos hidropónicos es innecesaria, lo que la gente debe hacer es comer balanceado y cuidar la preparación de los platos.



“El diabético puede comer arroz, papa, pan, yuca, ñame y prepararlos sin mucha grasa y sin sal excesiva”, aconsejó.



Además, debe hacer ejercicio, al menos, 30 minutos todos los días.



Sábado y domingo tendrán actividades gratis en la Cinta Costera.





Zulema Emanuel

