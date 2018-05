"The Irishman" se estrenará en 2019, dice Ray Romano Escrito por EFE. Publicado en Vida y Cultura

EFE | El actor, conocido por la popular serie "Everybody Loves Raymond", dijo que "The Irishman", el nuevo proyecto de Martin Scorsese, producido por Netflix, se estrenará a finales de 2019.Romano hizo esas declaraciones durante una jornada de atención a los medios, entre ellos Efe, en el rodaje de la serie "Get Shorty", en los estudios Paramount (Los Ángeles).

Imprimir Correo electrónico