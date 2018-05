Lanza disco virtual para estar a la vanguardia Escrito por Zulema Emanuel. Publicado en Vida y Cultura

Después de un exhaustivo estudio del mercado y consultas con productores nacionales e internacionales, la artista Any Tovar decidió dejar atrás la versión impresa del CD y lanzar su producción “¡La rumba la traigo yo!” de forma virtual.

Explica que en estos momentos no es rentable imprimir discos, pues el costo es muy alto y al final, esa inversión nunca se recupera.

Innovación

Por eso, optó por imprimir los datos para la descarga del álbum en tarjetas de cartón, las cuales son de material reciclado para proteger el ambiente y una vez la persona baje las canciones, puede reciclarla.

“Puede bajarlo en su computadora y de ahí pasarlo a su celular. Lo bueno es que son tarjetas de una sola descarga, después de eso no funcionan. Es más rentable imprimir estas tarjetas, son del tamaño de una de crédito y se pueden guardar en la cartera”, expresó.

Con los mejores

Cuenta que en esta producción trabajó con músicos de renombre como: el pianista colombiano Andrés Gómez, quien ha tocado para Tony Vega, Omar Alfanno y ganó un premio por la música incidental de la serie El Patrón del Mal; Teddy Mulet, trompetista de Gloria Estefan; Marco Linares, con quien produjo su primer álbum; entre otros.

Competirá por un Grammy Latino

Después de cuidar cada detalle de esta producción de nueve canciones, Any Tovar dijo que piensa inscribirlo en el Latin Grammy, para concursar por una estatuilla. “Formo parte de esta asociación. No sé si me dará tiempo de inscribirlo para este año, sino será en el siguiente”.

Zulema Emanuel

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter|Instagram

@zulemaemanuel

