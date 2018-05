Rubén Blades ofrece repaso de su obra en su faceta como "crooner" en México Escrito por EFE. Publicado en Vida y Cultura

EFE | El cantante panameño Rubén Blades ofreció un repaso de su música y sus canciones en su faceta como 'crooner', en la primera de dos presentaciones en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

El llamado "Poeta de la Salsa" dejó el alma sobre el escenario al cantar 24 temas de su amplio repertorio, en exactamente tres horas, que dejaron más que satisfechos a los 3.000 seguidores que asistieron al recinto.

El salsero no le dio tregua a su público, que le aclamó en todo momento y le solicitó canciones, y desde el inicio encandiló a sus seguidores al abrir su presentación con una serie de clásicos como "Plástico", seguido de "Pablo Pueblo", "Decisiones y "Ligia Elena".

Blades, quien en julio cumplirá 70 años, recordó que hace 41 años se presentó por primera vez en México y a partir de ese momento comenzó una conexión con la gente que se refuerza con el paso de los años, como demostró de nuevo.

En el concierto, que forma parte de la gira "Rubén Blades con Roberto Delgado Salsa Big Band", el panameño muestra que su voz se puede adaptar a varios estilos y la aprovecha para ofrecer un par de temas de la época de las grandes de bandas.

En ambas, Blades es un 'crooner' al frente de una banda de 22 músicos. Con la primera canción "The way you look tonight", le rinde tributo al mítico Frank Sinatra y con la segunda, "Mack the knife", con letra del Bertolt Brecht, hace recordar a cantantes como Louis Armstrong y Bobby Darin.

Tras sendos regalos, el panameño vuelve a la salsa y regala, entre otro temas, "Juan Pachanga", "El Padre Antonio y el monaguillo Andrés", "Amor y control" y "El cantante", que le dedica al fallecido Héctor Lavoe.

Con su potencia y su sonido magistral, la "big band" es el complemento exacto para un Blades que entrega toda su experiencia en el escenario y que hace ameno el concierto al relatar una historia previo a cada canción.

De esa manera presentó la canción "Caína" que interpretó su alter ego, Medoro Madera, con Rubén impostando la voz.

Blades cierra una larga primera parte del concierto con el clásico "Pedro Navaja", que interpreta de manera precisa, y regresa para enlazar canciones como "Buscando guayaba", "Patria", "Maestra vida" y "Muévete" en la franca despedida.

Tras su paso por Ciudad de México, donde este jueves ofrecerá su segundo concierto, Blades y la orquesta de Roberto Delgado se trasladarán a Europa y posteriormente a Sudamérica y Estados Unidos para cumplir con presentaciones en los próximos meses.

