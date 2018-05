Sandra Sandoval viaja a Bogotá a retirarse silicona de las piernas Escrito por Zulema Emanuel. Publicado en Vida y Cultura

La cantante de música típica Sandra Sandoval reveló que se encuentra en Bogotá, Colombia, porque necesita retirar de su cuerpo la silicona que se inyectó hace años para engrosar sus piernas. Asegura que en vez de lograr los resultados que quería ha sufrido un calvario todos estos años.

"Tengo 18 años sufriendo con esta porquería en mi cuerpo. Yo sé que ahora me van a llamar todos los medios de comunicación, pero lo estoy haciendo para que las personas tomen conciencia y no se estén inyectando porquerías por ahí. Por eso estoy acá por Bogotá, encontré un especialista en retiro de biopolímero en pantorrillas y les juro que se me pueden caer los pellejos de la cara o del cuerpo, pero no me vuelvo a meter nada en mi cuerpo. Eso me pasa por yegua", expresó en su cuenta de Instagram.

En la misma publicación compartió un video en que explicó que se hizo este procedimiento cuando "estaba de moda inyectarse biopolímeros" y ella decidió colocarse en las piernas para que se les vieran más gruesas, pero eso nunca sucedió.

La sustancia le causó daños en los músculos y huesos, incluso tuvo que comenzar a tomar corticoides, para aliviar su situación.

"Fui la mujer más sufrida de este planeta porque eso se me ponía muy feo, se me hinchaba. No se engruesó nada", expresó.

La Gallina Fina reveló que tras el tratamiento quirúrgico no pudieron extraer toda la sustancia de su cuerpo, por eso están drenando sus piernas, las cuales han quedado con muchos hematomas. Cuenta que la recuperación podría tardar aproximadamente un mes.

Imprimir Correo electrónico