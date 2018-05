“La sazón la aprendí en la fonda de mi abuela” Escrito por Zulema Emanuel. Publicado en Vida y Cultura

Cocinar es la pasión de Raúl Camacho, un joven que creció en Las Tablas y que aprendió la sazón panameña gracias a los consejos de su abuela, quien tenía una fonda en el pueblo y cocinaba para todas las fiestas.

Cuenta que como es el menor de todos los primos, siempre estaba con ella y cuando preparaba en el local los platillos nacionales para Carnaval, Semana Santa o las festividades del lugar, él estaba pendiente de cómo se hacía cada uno.



Se lanzó a la aventura

Aunque estudio Turismo en Panamá, su corazón estaba en las cocinas, por eso decidió ir a Argentina a adquirir los conocimientos para ser chef profesional.



“En ese entonces no habían muchas opciones para estudiar esta carrera, por eso tuve que irme solo. Ahora, es lo que hago y me encanta; no sé hacer más nada”, narró.



Luego de adquirir su título en el país sudamericano, emprendió vuelo a España, donde empezó a foguearse en las cocinas. También estuvo en Nigeria y Colombia.



Explica que estuvo siete años en el extranjero y hace ocho regresó a Panamá para entrar en el mundo de la hotelería, en el cual se mantiene.



Un nuevo concepto

Precisamente, estrenó la semana pasada el nuevo concepto del restaurante Niba, del Hotel Hilton, donde destaca la gastronomía panameña e incluye platos en honor a su abuelita.



Ensalada de toldo, ceviche de corvina con maracuyá, tamal de olla con chicharrón y tasajo con almojábano, son algunas delicias adaptadas de las fondas que los comensales pueden encontrar en la carta, la cual está compuesta por alrededor de 28 platos.



“Uno de mis favoritos es el guacho de mariscos y otro que me encanta es la changa mar y tierra, porque me recuerda mucho a mi abuela. Fue lo primero que aprendí a elaborar con ella. En este plato sirvo vieiras (parecen ostras) con chorizo tableño y una salsa de maíz nuevo”, relató.



Un local personalizado

Este artista de la cocina asegura que uno de sus anhelos, a futuro, es abrir su restaurante.

“Quiero que sea pequeño, no más de 20 personas, así doy una atención personalizada. Algo tranquilo y acogedor, que sea muy familiar”, confesó el cocinero.





