Cartelera de Cine

VENGANZA DEL MÁS ALLÁDOBLADA MAY. 14MODERNO DAVID 7:15 9:15MODERNO SANTIAGO 7:20 9:30SUBTITULADA MAY. 14MULTICINES NACIONAL DAVID 3:00 5:10 7:20 9:30AMOR A LA DERIVASUBTITULADA T.P.CINEPOLIS VIP MULTIPLAZA (S,D, 1:20 ) 4:00 6:30 9:00CINEMARK MULTICENTRO 1:45 4:20 7:05 9:45CINEMARK MULTICENTRO VIP (S,D, 5:00 7:40) 6:00 8:40MODERNO CHITRE 5:15 7:25 9:40MODERNO DAVID 07:20MODERNO CORONADO 07:20DOBLADA T.P.CINEMAS ROYAL 3:50 6:10 8:50CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 1:20 4:00 6:40 9:20)CINEPOLIS WESTLAND (S,D, 12:45 ) 3:25 6:00 8:45MODERNO DAVID 3:10 5:15MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:10) 5:15 7:20 9:30MODERNO PENONOME 7:20 9:30MODERNO CORONADO 09:30CINE STAR 2:45 5:00 7:25 9:50PABLO, APÓSTOL DE CRISTODOBLADA T.P.CINEPOLIS WESTLAND 2:00 4:35 7:10 8:05 9:40 10:40MODERNO DAVID 3:15 5:15 9:30SUBTITULADA T.P.CINEPOLIS VIP MULTIPLAZA (S,D, 12:40 ) 3:00 7:30CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 7:30)HOMBRE AL AGUADOBLADA T.P.CARIBBEANCINEMAS SANTIAGO MALL 2:10 4:35 7:00 9:25NADA QUE PERDERDOBLADA T.P.CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 3:05) (Martes, 4:05) 4:00 7:00LA MÚSICA DEL SILENCIOSUBTITULADA T.P.CINEMARK MULTICENTRO VIP 03:20DOBLADA T.P.CINEMARK MULTICENTRO VIP (S,D, 2:20)LOS EXTRAÑOSDOBLADA MAY. 14CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 3:35 5:35 7:35CINEMAS ROYAL 4:30 6:30 8:40CINEPOLIS WESTLAND 1:00 3:15 5:25 7:40 9:55CINE STAR 2:15 4:15 6:15 8:30 10:30LOS EXTRAÑOS: CACERÍA NOCTURNASUBTITULADA T.P.CINEPOLIS VIP MULTIPLAZA 5:30 10:00CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 1:05 3:15 5:25 10:05 ) (J,V 3:10 5:20 7:30)(Martes, 3:10 5:20)CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 09:35VIENEN POR TIDOBLADA MAY. 14CINE STAR 2:00 4:00 6:00 8:00 10:10102 NOT OUTSUBTITULADA T.P.CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 8:20 )AVENGERS: INFINITY WARDOBLADA T.P.CINEMARK MULTICENTRO XD (S,D, 1:15 7:45) (Lunes, 3:30 10:00 ) 2:15 8:45CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 2:00 5:15 8:30) 3:00 6:15 9:30CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 1:50 4:20 5:00 7:30CINEMAS ROYAL ULTRA 3:20 6:20 9:20CINEMAS ROYAL 2:20 4:10 5:20 7:20 8:20CINEPOLIS WESTLAND (S,D, 11:00 12:10 ) 2:25 3:35 5:45 6:55 9:05 10:20 11:00MODERNO CHITRE 5:15 6:30 8:00 9:20MODERNO DAVID 3:30 6:40 7:30 9:30MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:30 ) 5:15 6:30 8:00 9:20MODERNO PENONOME 5:15 6:30 8:00 9:20MODERNO CORONADO 6:30 9:15CINE STAR 2:00 4:00 4:40 6:50 7:25 9:40 10:20MULTICINES NACIONAL DAVID 2:50 6:05 9:203-D DOBLADA T.P.CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL CXC 2:30 5:40 8:50CINEPOLIS WESTLAND 4:00 7:30CINE STAR 2:30 5:15 8:00 11:00SUBTITULADA T.P.CINEPOLIS VIP MULTIPLAZA PACIFIC 1:50 2:30 5:00 6:00 8:30 9:30CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 12:30 3:45 7:15 9:00 ) 1:30 4:45 8:00CINEMARK MULTICENTRO VIP (S,D, 1:30 4:45 8:00) 2:30 5:45 9:00CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 08:10MODERNO DAVID 3:15 6:15 9:15MULTICINES NACIONAL DAVID 2:45 6:00 9:153-D SUBTITULADA T.P.CINEMARK MULTICENTRO XD (S,D, 4:30 )(Martes, J,V, 5:30 )VERDAD O RETODOBLADA MAY.18CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 09:10CINEMA ROYAL 6:50 9:10SUBTITULADA MAY.18CINEMARK MULTICENTRO 09:40CINEPOLIS WESTLAND 3:50 6:05 8:20 10:30MODERNO CHITRE 09:30MODERNO DAVID 09:30MULTICINES NACIONAL DAVID 3:15 5:15 7:15 9:15PLOEYDOBLADA T.P.CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 12:40 ) (Martes, 1:35 )CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 3:00 5:05 7:10CINEPOLIS WESTLAND (S,D, 11:30 ) 1:45CINEMA ROYAL 2:50 4:50MODERNO DAVID 3:15 5:15MAZINGER Z: INFINITYDOBLADA T.P.MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:15 ) 5:15RAMPAGE: DESVASTACIÓNDOBLADA MAY.14CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL PREMIUM 2:05 4:30 6:55 9:20CINEPOLIS WESTLAND (S,D, 12:20 ) 2:55 5:35CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 1:00 6:20 ) (J,V, 2:00 7:20 )CINEMA ROYAL 2:10 4:20 6:40 9:00MODERNO CHITRE 5:15 7:20MODERNO DAVID 3:10 5:15 7:20MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:10 ) 5:15 7:15 7:20 9:30MODERNO PENONOMÉ 05:15SUBTITULADA MAY.14CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 3:35 ) (Martes, 2:20 ) (J,V, 4:35 9:50 )MULTICINES NACIONAL DAVID 2:50 5:00 7:10 9:20LAS AVENTURAS DE PETER RABBITDOBLADA MAY.18CINEPOLIS WESTLAND (S,D, 11:15 ) 1:35UN LUGAR EN SILENCIOSUBTITULADA MAY.18CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 6:05 ) (J,V, 10:00)NO ME LAS TOQUENSUBTITULADA MAY.18MULTICINES NACIONAL DAVID 3:10 5:10 7:10 9:10TITANES DEL PACÍFICO LA INSURRECCIÓNDOBLADA MAY.14MODERNO CORONADO 05:15

