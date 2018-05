En Panamá falta inculcar el hábito de la lectura Escrito por Karoline Santana. Publicado en Vida y Cultura

La ortografía es la correcta escritura de las palabras usando los términos con propiedad. Mientras, la comprensión lectora es el proceso de entender lo escrito y se aplica en todas las asignaturas.

Lo importante no es la cantidad sino la frecuencia con la que se practica la lectura.



Según la experta en la materia, Elisa Gutiérrez de Pinzón, el obstáculo principal es que el panameño no tiene la cultura de lectura.



“Creemos que la responsabilidad de crear este hábito es solamente del profesor”, expresó Gutiérrez.



Contó que, por lo general, en las residencias no hay un espacio o libros para leer, lo más que puede haber es una biblia abierta.



Círculo de lectura

Desde que el individuo está en la etapa maternal se le debe asociar con los ejemplares. No solo tener los escritos de las tareas, todo esto requiere de mucho tiempo.



Los expertos les recomiendan a los padres que les compren a los infantes obras acordes a sus edades y no imponerles los temas, más bien temas que sean de su interés.



El director general de educación Miguel Bazán manifestó que habría que cambiar nuestra cultura a través de la motivación de la lectura comprensiva, por eso no puede expresarse de forma oral o escrita.



Como entidad incorporamos la tecnología para el manejo correcto del idioma.



A partir de este año estamos formando a catedráticos de primero y segundo grado para formarlos sobre técnicas y estrategias para la lectura comprensiva.



Concurso Rotario de Ortografía y Gramática

Los jóvenes que participan cursan el séptimo, octavo y noveno año de las escuelas públicas y privadas del país.



La idea del proyecto es incentivar la práctica de los valores en los alumnos, tales como: responsabilidad, tolerancia, honradez, respeto, esfuerzo y cooperación.



La primera fase se inició el pasado 27 de marzo, hasta el 15 de mayo y cada escuela deberá informar a la dirección regional y al comité organizador sus ganas de participar, el lapso será del 21 al 25 de mayo.



La Academia Panameña de la Lengua elegirá al final del certamen a los ganadores.



La final del concurso será en octubre próximo y se darán premios a los cinco primeros lugares y galardones de participación a los 16 representantes regionales.



Asimismo, cada joven recibirá certificado y el primer lugar obtendrá un trofeo permanente como símbolo emblemático del esfuerzo de su campeón nacional. A la escuela del ganador se le dará un trofeo itinerante por un año.







Karoline Santana

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @karolineliz

Instagram: @karo1722

