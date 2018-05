Todo listo (o casi) para el Festival de Cannes Escrito por Redacción. Publicado en Vida y Cultura

AFP| Cannes ultima los preparativos para la apertura, el martes, del mayor festival de cine del mundo con el filme en español "Todos lo saben", mientras está pendiente de si la justicia autoriza la proyección del "Don Quijote" de Terry Gilliam.

Los 'paparazzi' y cazadores de autógrafos se hallaban ya este lunes movilizados para captar a los protagonistas de la gala de apertura: la pareja integrada por Javier Bardem y Penélope Cruz, que junto a Ricardo Darín actúan en este thriller psicológico dirigido por el iraní Asghar Farhadi ("Una separación").



La cinta del oscarizado director forma parte de una selección ecléctica, con una mínima participación estadounidense: Spike Lee, con "BlacKKKlansman", y David Robert Mitchell, con "Under the silver lake".

La leyenda del cine francés Jean-Luc Godard ("Le livre d'image"), el italiano Matteo Garrone ("Dogman") y el japonés Hirokazu Kore-Eda ("Shoplifters") destacan asimismo entre los 21 elegidos.

También se encuentran dos directores con problemas en sus países: el disidente iraní Jafar Panahi y el ruso Kirill Serebrennikov, crítico de Vladimir Putin y bajo arresto domiciliario. "No soy muy optimista" sobre la presencia de ambos en Cannes, reconoció este lunes a la prensa el delegado general del festival, Thierry Frémaux.

Las mujeres cineastas son clara minoría con sólo tres películas: la francesa Eva Husson, la libanesa Nadine Labaki y la italiana Alice Rohrwacher.





El primer Cannes después del escándalo Weinstein, antaño un poderoso invitado a la cita, tendrá no obstante a una feminista como presidenta del jurado, Cate Blanchett.

Junto a la actriz australiana deliberarán 4 hombres y 4 mujeres, entre ellas la francesa Léa Seydoux, una de las actrices que denunció a Weinstein.

Frémaux negó haber elegido a Blanchett por ser mujer: "Antes que nada es presidenta porque es una gran actriz".

Anunció paralelamente que el sábado la tradicional subida de la escalinata será 100% femenina, con "un centenar de mujeres del cine", sin precisar quiénes.

A todos los participantes se les distribuirá un folleto para exigirles "un comportamiento correcto", recordando las penas que acarrea el acoso sexual.





Frémaux se defendió por otro lado de haber seleccionado fuera de competición al danés Lars von Trier ("The House that Jack Built"), siete años después de haber sido declarado persona non grata por expresar allí su "simpatía" con Hitler. Se permitió "una serie de bromas, que no hacen de él un antisemita o un nazi", subrayó.

Otro filme esperado al margen de la competición: "Solo, una historia de Star Wars", última entrega derivada de la famosa saga, días antes de su salida mundial.

Pero este año el público no podrá colgar en las redes sociales ningún selfi con una estrella de la alfombra roja, puesto que los organizadores lo prohibieron. "No se viene a Cannes para verse, sino a ver", dijo Frémaux.

El filme de clausura del festival, el día 19, sigue en el aire. Aunque se programó "El hombre que mató a Don Quijote", del británico Terry Gilliam, uno de sus exproductores denunció su exhibición y la justicia francesa se pronunciará el miércoles tras haber examinado la demanda este lunes.

Rodada en España, la película es objeto de un litigio entre el productor portugués Paulo Branco y Gilliam por una disputa sobre los derechos de autor.





Al margen de la carrera por la Palma de Oro, donde "Todos lo saben" representa la única película en español, la argentina "El Ángel" competirá en la sección Una Cierta Mirada, junto a su compatriota "Muere, monstruo, muere", y el documental "Chuva é cantoria na aldeia dos mortos", codirigido por la brasileña Renée Nader Messor.

Fuera de competición, destaca "O grande circo místico", del brasileño Carlos Diegues, pionero del Cinema Novo.

Iberoamérica reinará en la sección independiente de la Quincena de Realizadores con la colombiana "Pájaros de verano", las españolas "Petra" y "Carmen y Lola", la argentina "El motoarrebatador", la brasileña "Los silencios" y la mexicana "Cómprame un revólver".

