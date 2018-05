Cuidados en los dientes y las prácticas ilegales Escrito por Karoline Santana. Publicado en Vida y Cultura

Lograr buena higiene bucal tiene como resultado dientes blancos, buen aliento y duración de estos dentículos.

No obstante, para muchas personas en nuestro país asistir a un odontólogo es un lujo, debido a los altos costos de los tratamientos.

En Panamá no se producen los materiales ni equipos con los que trabaja el especialista, por eso se importan desde Colombia, Estados Unidos, Brasil y países de Europa.

Molestias comunes

El presidente de la Asociación Odontológica Panameña Rodolfo Epifanio dijo que las enfermedades prevalentes de la cavidad bucal son: las caries dental y enfermedad de las encías, ambas causadas por bacterias (Causados por ciertos productos) presentes en la boca.

Estos microorganismos se empiezan a acumular en los tejidos dentales y tejidos gingivales alterando así la composición de la estructura del diente o encía y causando a la larga la pérdida del soporte del dentículo.

Estos problemas comunes también se deben al mal manejo de higiene dental y una mala dieta, por lo general alta en consumo de azúcares.

Epifanio enfatizó que los azúcares simples, refinados y pegajosos (Gladiola o pastillas con chicles) se deben evitar, así como refrescos con gas que producen perdida de mineral en los dientes.

Asimismo, el vino tinto y el café causan manchas que no se notan a simple vista, por lo que recomiendan enjuagarse la boca después de consumirlo.

Los afectados son personas mayores de 40 años.

La ortodoncia

El tratamiento se encarga de la corrección de los dientes y huesos posicionados incorrectamente lo que causa una mala mordedura de la persona.

Además, el procedimiento se practica para mejorar la posición de los dientes y se debe hacer cuando la persona crea conveniente conversar con un especialista idóneo, así lo explicó el catedrático Rodolfo Epifanio.

Ilegalidad en prácticas dentales

El encargado de la presidencia de la Asociación Odontológica Panameña contó que desde hace un tiempo han denunciado y hecho presión ante las autoridades por el ejercicio ilegal de la profesión.

Es por eso que el Ministerio de Salud y el Consejo Técnico de Salud han hecho operativos en diversas partes del país.

“Existen casos de personas que vienen a ejercer sin idoneidad por eso estamos al pendiente para denunciarlos”, expresó Epifanio.

Por su parte, el viceministro de salud Torick Arce explicó que están al pendiente de los casos que suceden en Panamá.

Los que cometen este tipo de delitos son colombianos y venezolanos, debido a la alta presencia de estos extranjeros en Panamá.

Manifestó que estas personas atienden de forma ilegal en clínicas que son dirigidas por panameños.

Después que el Ministerio de Salud hace la inspección en estos lugares para poner las multas o cerrar los locales quedan a la orden del Ministerio Público para su debida investigación.

Pedregal, 20 de Diciembre y Albrook, son los sitios donde más se han visto estos casos.

Arce dijo que aunque no hay estadísticas de fallecidos, la mala praxis pone en riesgo la salud de la personas. Siempre existirá un riesgo para estos pacientes.

La odontología en nuestro país

En Panamá, el ejercicio de la profesión fue regulado el 9 de febrero de 1956, cuando la Asamblea Nacional de Diputados dictó varias disposiciones sobre el ejercicio de la odontología mediante la Ley 22.

No fue hasta el 14 de noviembre de 1963 que la Asamblea Legislativa Nacional aprobó la creación de la Facultad de Odontología mediante la Ley 75, que encomendó a la Universidad de Panamá dicha tarea.

Fueron los doctores Omar Rodríguez, Rodrigo Eisenmann, Silio Galo Ortíz y Juan Morales se encargaron de elaborar los planes y programas académicos administrativos para la sección que empezarían a construir.

En 1968, se da inicio formal a la carrera de Doctor en Cirugía Dental con ocho estudiantes y en abril de 1970, se inauguró la facultad con una matrícula de 90 estudiantes.

Evolución

En la actualidad, la Universidad de Panamá tiene la clínica dental Domingo Amat, que atiende a módicos precios a personas de todas las edades. Por año reciben entre 10 a 15 mil pacientes y usan equipos de última tecnología.

La carrera dura cinco años más dos años de práctica, siendo un poco costosa, pero garantiza buenos profesionales.

En el país hay registrados 2 mil 500 odontólogos y solo pueden trabajar con idoneidad, en cambio, los extranjeros no pueden ejercer aquí.

La lengua tiene millones de bacterias cuando está sucia

ML | La superficie de la lengua constituye uno de los principales refugios bacterianos debido a su morfología áspera y rugosa, allí se concentran millones de microoganismos, es por eso que el doctor Jaime Lacayo le recomienda a las personas lavársela, después de asear los dientes y así evitaría mal aliento al individuo.

Los mitos y los cuidados

Las mujeres creen que por salir embarazadas se les caerán los dientes. Se les recomienda, durante la gestación, asistir dos veces al odontólogo.

Los especialistas recomiendan a las personas cepillarse, al menos tres veces al día, preferiblemente que sea después de las comidas.

Las celdas de los cepillos no deben estar abiertas, para una mejor higiene. No se le debe echar agua a la escobilla, ya que no aseará bien.

Los dientes pueden desarrollar tumores, conocidos como teratomas. Muchos son benignos y pueden ser removidos quirúrgicamente.

La mayoría de los panameños acostumbran a poner mucha pasta a la escobilla, lo que amortigua la limpieza y no permite una mejor higiene.

