‘Diablo Guardián’, serie de Amazon

AFP | La plataforma Amazon Prime lanzó su primera serie en español, basada en la célebre novela "Diablo Guardián", del escritor mexicano Xavier Velasco, quien rechazó propuestas por temor a que una mala producción diera al traste con el espíritu de su protagonista.

En una apuesta por lograr un balance entre el contenido local y el global, Amazon Prime lleva al mundo del streaming "Diablo Guardián", galardonada con el premio Alfaguara hace 15 años.

La trama

El programa retratará la historia de la rebelde Violetta, protagonizada por la actriz mexicana Paulina Gaitán, una joven que huye de su natal Ciudad de México para iniciar una nueva vida en Nueva York, con excesos y prostitución incluidos.

"Desde que la novela salió (2003), me llegaron varias ofertas para hacerla película. Durante mucho tiempo me propusieron hacer una narcoserie, porque en ese tiempo estaban de moda, pero ésta no daba para eso", contó Velasco a la AFP durante entrevista en México.

El autor dijo que durante varios años se rehusó a vender los derechos de la novela que lo catapultó por temor a que hicieran de ésta una "telenovela con flashbacks y violines".

Pero fue un colega y amigo, el español Arturo Pérez-Reverte, quien lo convenció de permitirle a la colombiana RTI Televisión en asociación con el emporio mexicano Televisa producir la serie que compró Amazon Prime.

