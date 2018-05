China colocará a ‘Avengers’ en la cima Escrito por EFE. Publicado en Vida y Cultura

EFE | El estudio Disney confirmó que "Avengers: Infinity War" es, de manera oficial, el mejor estreno de la historia en EE.UU., con 258,2 millones de dólares, y el mejor de la historia a escala global, con 640,9 millones de dólares.

La mejor marca hasta ahora en Estados Unidos estaba en posesión de "Star Wars: The Force Awakens" (2015), con 247 millones de dólares, mientras, el mejor debut mundial previo lo firmaba "Fate of the Furious", del estudio Universal, con 541,9 millones de dólares.

En el caso de "Infinity War", el récord lo ha logrado sin pasar aún por la cartelera china. "Avengers: Infinity War", dirigida por Anthony y Joe Russo, congrega a la mayor parte de los superhéroes de Marvel en una batalla de proporciones épicas contra Thanos (Josh Brolin), el mayor enemigo al que se han enfrentado, un villano cuyo objetivo es reunir las seis Gemas del Infinito para aniquilar a la mitad de la humanidad.

En esta congregación de personajes no faltan algunos de los más queridos por el público, como Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mar Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Spider-Man (Tom Holland) o Star-Lord (Chris Pratt), etc.

La última entrega del universo de Marvel, propiedad de Disney, fue "Black Panther", que desde su estreno a mediados de febrero ha ingresado $1.330 millones.

Los directores

Joe y Anthony Russo son dos directores de cine que crecieron en medio de cómics. En 2014 llegaron a los estudios Marvel para dirigir Capitán América. Aseguran que tienen tantas historietas, que algunas las guardan en caja fuerte.

