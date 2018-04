Cineasta panameño atribuye a racismo olvido de invasión de EE.UU. a Panamá Escrito por Redacción. Publicado en Vida y Cultura

EFE | El cineasta Enrique Castro, director de la cinta "Diciembres" que recrea la invasión estadounidense a Panamá que derrocó al general Manuel Antonio Noriega, afirmó que un factor racista es el culpable de que este dramático capítulo de la historia panameña esté siendo olvidado.

Castro, nacido en Panamá el 19 de julio de 1967, dijo en una entrevista con Acan-Efe que para él ha sido "muy claro" que el olvido "progresivo" de la invasión de las tropas estadounidenses el 20 de diciembre de 1989 ha estado influido por el racismo y que es uno de los temas que toca en su película. Estas actitudes y pensamientos racistas Castro los empezó a conocer en su niñez por voz de su abuela, a quien siempre le escuchaba consejos sobre "mejorar la raza" para que "no sufras lo que yo sufrí" influida quizá, según el cineasta, por sus rasgos indígenas.

"A mi se me hizo muy claro que el olvido de la invasión, progresivo en esos años (siguientes), tenía una relación fuerte con el hecho de que esa gente que Noriega de alguna manera uso como escudo y que a EE.UU. no le importó un pepino para arrasar ese barrio de El Chorrillo, era de piel negra, por su origen de clase trabajadora, afroantillano, o sea, una doble discriminación". Castro es egresado de la Universidad de Brown en Estados Unidos y obtuvo su maestría en guión de la Universidad de Bergen en Noruega. S

u filmografía incluye Familia (2007), y el cortometraje Wata (2010), que explora los conflictos interfamiliares con respecto a la ampliación del Canal de Panamá, según lo registra el Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF). El realizador de "Diciembres" (2018), su opera prima estrenada en el VII IFF a inicios de este mes, cree que en la actualidad hay poca idea sobre la invasión, especialmente entre los jóvenes. "No he hecho una investigación profunda al respecto, pero en si lo que percibo es que la gente recuerda algo así como 'la captura de este malvado villano', 'asesino', pero toda descontextualizada, no se acuerda la gente, y los jóvenes no han recibido nunca la información de que, bueno, era algo mucho más complejo que eso", dijo.

Más complejo, resaltó, porque "estaban capturando a alguien que trabajó para ellos, y esa captura fue con un exceso de fuerza, brutal, muchísima gente murió sin tener que hacerlo; responsabilizo a los dos lados" por las víctimas, añadió. Hay ahora además un problema de falta de información y de negación en cuanto a la cifra real y exacta de víctimas de la acción militar, sostuvo el creador.

Esta cifra, considera Castro, "sería difícil igual saberla con exactitud, (pues) se volaron cuadras enteras, y hay familias enteras que desaparecieron. Creo que en sí ya eso es un reto" averiguarlo. Pero, insistió, "sí hay un trabajo de negar lo que ocurrió, de encubrir lo que pasó, de camuflarlo, de justificarlo, y todo eso lo complica aun más, pero de por sí ya el tema era complicado pero (es) necesario averiguarlo, aunque fuera un estimado".

Castro señaló que la falta de información sobre los hechos que llevaron a la invasión y los factores racistas que han contribuido a que vaya quedando en el olvido le motivaron para hacer "Diciembres", su primer largometraje. Explicó que en "Diciembres" hay 4 protagonistas que no tienen nombres "precisamente porque hay número de personas que desconocemos y que murieron en la invasión, y uno es prácticamente solo una voz, el fotógrafo que muere tratando de documentar" la intervención.

El pasado 12 de enero, el Gobierno panameño prorrogó por casi 9 meses el mandato de una comisión especial, instalada en julio de 2016, que investiga la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989.

La comisión trabajará en busca de la "verdad" de lo ocurrido durante la invasión de EE.UU. a fin de ponerle rostro a las víctimas y armar "un pedazo de la historia que todavía no aparece en los libros", según la resolución que la creó. La versión oficial dice que EE.UU. invadió Panamá con 26.000 soldados para capturar a Noriega (1934-2017), quien se entregó 13 días después, en una operación militar que dejó entre 500 y 5.000 muertos, de acuerdo con diversas fuentes.

