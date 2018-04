Kelly Macdonald abrirá el festival de cine de escocia Escrito por EFE. Publicado en Vida y Cultura

EFE | La película "Puzzle" protagonizada por la actriz escocesa, conocida por "Trainspotting 2" o "No Country for Old Men", abrirá la 72 edición del Festival Internacional de Cine de Edimburgo, que se celebrará en junio.En el filme, dirigido por el estadounidense Marc Turtletaub, Macdonald interpreta a Agnes, una mujer que llegó a los 40 años sin irse lejos de su hogar.

