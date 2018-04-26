Cartelera de Cine
DOBLADA T.P.
CINEMARK ALBROOK MALL 12:10 1:35 2:35 5:00 7:00 8:30 9:30 10:25
CINEMARK ALBROOK MALL PREMEIR 1:35 5:00 8:30
CINEMARK ALBROOK MALL -D-BOX 04:30
CINEMARK LOS PUEBLOS 1:10 2:25 4:10 6:05 8:15 9:15
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 12:50 1:20 4:05 4:35
CINEPOLIS VIP MULTIPLAZA PACIFIC 01:10
CINEMARK MULTICENTRO 12:00 3:30 5:45 7:00 10:30
CINEMARK MULTICENTRO VIP (Jueves, 4:35) 5:30
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 4:20 7:30
CINEMAS ROYAL 2:00 2:40 3:30 5:00 5:40 6:30 8:00 8:40 9:40
MODERNO CHITRE 09:20
MODERNO DAVID 3:30 6:40 9:30
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:30) 5:15 6:30 9:20
MODERNO PENONOME 5:15 9:20
MODERNO CORONADO 6:00 9:15
CINE STAR 2:00 3:00 4:40 6:00 7:25 9:00 10:20
MULTICINES NACIONAL DAVID 2:50 5:00 6:05 8:20 9:20
3-D DOBLADA T.P.
CINEMARK ALBROOK MALL XD-D-BOX 11:40 3:05 6:30 10:00
CINEMARK ALBROOK MALL -D-BOX 08:00
CINEMARK ALBROOK MALL 05:30
CINEMARK ALBROOK MALL PREMIER 05:30
CINEMARK LOS PUEBLOS 1:30 5:00 8:30
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 2:30 5:40 8:50
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 12:25 3:40
CINEMARK MULTICENTRO XD (Domingo, 2:00 5:30) 1:30 5:00
CINEMARK MULTICENTRO (Domingo, 2:35 9:35) 2:15 9:15
CINEMARK MULTICENTRO VIP (Jueves, 1:05 8:05) 2:00 9:00
CINEMAS ROYAL 1:30 4:30 7:30
CINEMAS ROYAL ULTRA 3:10 6:10 9:20
MODERNO CHITRE 5:15 9:20
MODERNO PENONOME 06:30
CINE STAR 2:30 5:15 7:45 10:35
SUBTITULADA T.P.
CINEMARK ALBROOK MALL 11:10 6:00
CINEMARK ALBROOK MALL D-BOX 01:05
CINEMARK LOS PUEBLOS 2:00 5:35 9:35
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 12:00 2:05 3:10 5:20
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC XE (S,D, 11:25) 2:40 6:00 9:25
CINEPOLIS VIP MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 11:30) 1:50 2:40 4:30 5:10 6:00 7:45 8:25 9:20 11:00
CINEMARK MULTICENTRO 12:30 4:00 7:30 8:00
CINEMARK MULTICENTRO VIP (Jueves, 1:40 8:55) 1:00 8:15
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL PREMIUM 1:50 5:00 8:10
MODERNO CHITRE 08:00
MODERNO DAVID 3:15 6:15 9:15
MODERNO SANTIAGO 08:00
MODERNO PENONOME 08:00
MODERNO CORONADO 07:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 2:45 6:00 9:15
CINE STAR /VIP 4:00 7:00 9:50
3-D SUBTITULADA T.P.
CINEMARK ALBROOK MALL 2:05 9:00
CINEMARK ALBROOK MALL PREMIER 2:05 9:00
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 7:00 10:25
CINEPOLIS VIP MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 12:30) 3:40 7:00 10:20
CINEMARK MULTICENTRO XD (Domingo, 9:05) 8:35
CINEMARK MULTICENTRO VIP 04:35
VERDAD O RETO
DOBLADA MAY.18
CINEMARK ALBROOK MALL 4:30 6:50 9:10
CINEMAERK LOS PUEBLOS 4:20 6:45 9:10
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 2:50 5:05 7:20
CINEMA ROYAL 4:40 6:50 9:10
MODERNO CHITRE 7:20 9:30
MODERNO DAVID 3:15 5:15
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:15 ) 5:15 7:20 9:20
MODERNO PENONOME 09:30
CINE STAR 2:00 4:45 6:30 8:50
SUBTITULADA MAY.18
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 4:45 7:15 9:40
CINEMARK MULTICENTRO 3:50 6:25 8:50
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 09:35
MODERNO DAVID 7:15 9:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:15 5:15
PLOEY
DOBLADA T.P.
CINEMARK ALBROOK MALL 12:25 2:45
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 11:40) 1:50 3:50
CINEMARK MULTICENTRO 12:15
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 3:00 5:05 7:10
MODERNO DAVID 3:15 5:15
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:15 ) 5:15
CINE STAR 2:00 4:00 6:00
MAZINGER Z: INFINITY
DOBLADA T.P.
CINEMARK ALBROOK MALL 12:30
CINEMAERK LOS PUEBLOS 05:20
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 11:50 ) 2:20
CINEMARK MULTICENTRO 01:30
MODERNO CHITRE 05:15
MODERNO DAVID 7:15 9:15
MODERNO SANTIAGO 07:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:05 5:05 7:05 9:05
RAMPAGE:
DESVASTACIÓN
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 12:00 2:40 5:10 7:40 10:10
CINEMAERK LOS PUEBLOS 2:20 4:55 7:30 10:05
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 3.25 5:50
CINEMARK MULTICENTRO 1:10 6:45
CINEMA ROYAL 2:10 4:20 6:40 9:00
MODERNO CHITRE 5:15 7:20 9:30
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:10 ) 5:15 7:15 7:20 9:30
MODERNO PENONOMÉ 5:15 7:20
MODERNO CORONADO 05:15
CINE STAR 2:30 5:00 7:30 9:50
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK MULTICENTRO 4:10 9:30
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 2:30 5:00 7:45 10:15
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 08:15
MODERNO DAVID 7:20 9:30
MULTICINES NACIONAL DAVID 2:50 5:00 7:10 9:20
DEMONIO DE MEDIA NOCHE
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 5:05 7:20 9:35
CINE STAR 8:00 10:00
YO SOY SIMÓN
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 1:00 3:20 8:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 03:00
UN LUGAR EN SILENCIO
DOBLADA MAY.18
CINEMARK ALBROOK MALL 2:50 5:00 7:10 9:20
CINEMAERK LOS PUEBLOS 7:40 9:55
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 09:10
SUBTITULADA MAY.18
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 6:15 8:30 10:45
CINEMARK MULTICENTRO (Jueves, 2:40 ) 3:00
NO ME LAS TOQUEN
SUBTITULADA MAY.18
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 5:45 10:40
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 2:50 5:05 7:20 9:35
CINEMARK MULTICENTRO (Jueves, 5:00 ) 5:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 7:15 9:15
READY PLAYER ONE
DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 02:10
SUBTITULADA MAY.14
MODERNO DAVID 09:30
TITANES DEL PACÍFICO LA INSURRECCIÓN
SUBTITULADA MAY.14
MODERNO DAVID 4:30 7:15
DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 01:40
PANTERA NEGRA
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 01:35