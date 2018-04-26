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Adjudican hábeas corpus preventivos en caso Financial Pacific

En el reparto, que contó con la presencia del magistrado presidente Hernán A. De León Batista, al magistrado Cecilio Cedalise Riquelme le correspondió

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Sección Especializada en Homicidio/ Femicidio del Área Metropolitana busca desaparecidp

Alonsiano Robles se encuentra desaparecido desde el 27 de febrero del 2018. Según la información suministrada por sus familiares, esta persona reside

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La DGSP refuerza seguridad con custodios motorizados

"Me siento agradecida con mis compañeros e instructores, fue difícil, pero la familia y los compañeros me dieron aliento para seguir adelante", señaló

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Cartelera de Cine

Escrito por Redacción Web. Publicado en Vida y Cultura

AVENGERS: INFINITY WAR

DOBLADA T.P.
CINEMARK ALBROOK MALL 12:10 1:35 2:35 5:00 7:00 8:30 9:30 10:25
CINEMARK ALBROOK MALL PREMEIR 1:35 5:00 8:30
CINEMARK ALBROOK MALL -D-BOX 04:30
CINEMARK LOS PUEBLOS 1:10 2:25 4:10 6:05 8:15 9:15
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 12:50 1:20 4:05 4:35
CINEPOLIS VIP MULTIPLAZA PACIFIC 01:10
CINEMARK MULTICENTRO 12:00 3:30 5:45 7:00 10:30
CINEMARK MULTICENTRO VIP (Jueves, 4:35) 5:30
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 4:20 7:30
CINEMAS ROYAL 2:00 2:40 3:30 5:00 5:40 6:30 8:00 8:40 9:40
MODERNO CHITRE 09:20
MODERNO DAVID 3:30 6:40 9:30
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:30) 5:15 6:30 9:20
MODERNO PENONOME 5:15 9:20
MODERNO CORONADO 6:00 9:15
CINE STAR 2:00 3:00 4:40 6:00 7:25 9:00 10:20
MULTICINES NACIONAL DAVID 2:50 5:00 6:05 8:20 9:20
3-D DOBLADA T.P.
CINEMARK ALBROOK MALL XD-D-BOX 11:40 3:05 6:30 10:00
CINEMARK ALBROOK MALL -D-BOX 08:00
CINEMARK ALBROOK MALL 05:30
CINEMARK ALBROOK MALL PREMIER 05:30
CINEMARK LOS PUEBLOS 1:30 5:00 8:30
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 2:30 5:40 8:50
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 12:25 3:40
CINEMARK MULTICENTRO XD (Domingo, 2:00 5:30) 1:30 5:00
CINEMARK MULTICENTRO (Domingo, 2:35 9:35) 2:15 9:15
CINEMARK MULTICENTRO VIP (Jueves, 1:05 8:05) 2:00 9:00
CINEMAS ROYAL 1:30 4:30 7:30
CINEMAS ROYAL ULTRA 3:10 6:10 9:20
MODERNO CHITRE 5:15 9:20
MODERNO PENONOME 06:30
CINE STAR 2:30 5:15 7:45 10:35
SUBTITULADA T.P.
CINEMARK ALBROOK MALL 11:10 6:00
CINEMARK ALBROOK MALL D-BOX 01:05
CINEMARK LOS PUEBLOS 2:00 5:35 9:35
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 12:00 2:05 3:10 5:20
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC XE (S,D, 11:25) 2:40 6:00 9:25
CINEPOLIS VIP MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 11:30) 1:50 2:40 4:30 5:10 6:00 7:45 8:25 9:20 11:00
CINEMARK MULTICENTRO 12:30 4:00 7:30 8:00
CINEMARK MULTICENTRO VIP (Jueves, 1:40 8:55) 1:00 8:15
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL PREMIUM 1:50 5:00 8:10
MODERNO CHITRE 08:00
MODERNO DAVID 3:15 6:15 9:15
MODERNO SANTIAGO 08:00
MODERNO PENONOME 08:00
MODERNO CORONADO 07:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 2:45 6:00 9:15
CINE STAR /VIP 4:00 7:00 9:50
3-D SUBTITULADA T.P.
CINEMARK ALBROOK MALL 2:05 9:00
CINEMARK ALBROOK MALL PREMIER 2:05 9:00
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 7:00 10:25
CINEPOLIS VIP MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 12:30) 3:40 7:00 10:20
CINEMARK MULTICENTRO XD (Domingo, 9:05) 8:35
CINEMARK MULTICENTRO VIP 04:35

VERDAD O RETO
DOBLADA MAY.18
CINEMARK ALBROOK MALL 4:30 6:50 9:10
CINEMAERK LOS PUEBLOS 4:20 6:45 9:10
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 2:50 5:05 7:20
CINEMA ROYAL 4:40 6:50 9:10
MODERNO CHITRE 7:20 9:30
MODERNO DAVID 3:15 5:15
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:15 ) 5:15 7:20 9:20
MODERNO PENONOME 09:30
CINE STAR 2:00 4:45 6:30 8:50
SUBTITULADA MAY.18
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 4:45 7:15 9:40
CINEMARK MULTICENTRO 3:50 6:25 8:50
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 09:35
MODERNO DAVID 7:15 9:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:15 5:15

PLOEY
DOBLADA T.P.
CINEMARK ALBROOK MALL 12:25 2:45
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 11:40) 1:50 3:50
CINEMARK MULTICENTRO 12:15
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 3:00 5:05 7:10
MODERNO DAVID 3:15 5:15
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:15 ) 5:15
CINE STAR 2:00 4:00 6:00

MAZINGER Z: INFINITY
DOBLADA T.P.
CINEMARK ALBROOK MALL 12:30
CINEMAERK LOS PUEBLOS 05:20
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 11:50 ) 2:20
CINEMARK MULTICENTRO 01:30
MODERNO CHITRE 05:15
MODERNO DAVID 7:15 9:15
MODERNO SANTIAGO 07:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:05 5:05 7:05 9:05


RAMPAGE:
DESVASTACIÓN
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 12:00 2:40 5:10 7:40 10:10
CINEMAERK LOS PUEBLOS 2:20 4:55 7:30 10:05
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 3.25 5:50
CINEMARK MULTICENTRO 1:10 6:45
CINEMA ROYAL 2:10 4:20 6:40 9:00
MODERNO CHITRE 5:15 7:20 9:30
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:10 ) 5:15 7:15 7:20 9:30
MODERNO PENONOMÉ 5:15 7:20
MODERNO CORONADO 05:15
CINE STAR 2:30 5:00 7:30 9:50
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK MULTICENTRO 4:10 9:30
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 2:30 5:00 7:45 10:15
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 08:15
MODERNO DAVID 7:20 9:30
MULTICINES NACIONAL DAVID 2:50 5:00 7:10 9:20

DEMONIO DE MEDIA NOCHE
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 5:05 7:20 9:35
CINE STAR 8:00 10:00

YO SOY SIMÓN
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 1:00 3:20 8:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 03:00

UN LUGAR EN SILENCIO
DOBLADA MAY.18
CINEMARK ALBROOK MALL 2:50 5:00 7:10 9:20
CINEMAERK LOS PUEBLOS 7:40 9:55
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 09:10
SUBTITULADA MAY.18
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 6:15 8:30 10:45
CINEMARK MULTICENTRO (Jueves, 2:40 ) 3:00

NO ME LAS TOQUEN
SUBTITULADA MAY.18
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 5:45 10:40
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 2:50 5:05 7:20 9:35
CINEMARK MULTICENTRO (Jueves, 5:00 ) 5:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 7:15 9:15

READY PLAYER ONE
DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 02:10
SUBTITULADA MAY.14
MODERNO DAVID 09:30

TITANES DEL PACÍFICO LA INSURRECCIÓN
SUBTITULADA MAY.14
MODERNO DAVID 4:30 7:15
DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 01:40

PANTERA NEGRA
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 01:35

 

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