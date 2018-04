Educación, puerta para ser un profesional de fotografía Escrito por Yalena Ortiz. Publicado en Vida y Cultura

La fotografía se ha convertido en un negocio lucrativo. Estos personajes están presentes en los momentos más importantes de la historia y de la vida de muchas personas: bodas, bautizos, despedidas y todo tipo de eventos.

La tecnología y las exigencias del mercado han obligado a este sector de la economía a capacitarse en nuevas técnicas para ofrecer a sus clientes un valor agregado, así quedó demostrado en la primera versión del Foto Week, que se celebra en Panamá con la presencia de profesionales de España, Estados Unidos, México y Panamá.



Empíricos

La mayoría de los fotógrafos nacionales ejercen la profesión de forma empírica, en medios de comunicación, instituciones públicas y privadas, en eventos puntuales o a través de redes sociales. Esto permite la proliferación y mayor competencia en el mercado, por lo que se hace necesario ofrecer algo más a la clientela, herramientas que según los conferencistas, brindan el conocimiento de las técnicas.



Capacitarse es la clave

Para la fotógrafa mexicana Sol Tamargo la educación es fundamental para darle una mayor calidad al cliente y por ende un valor que se refleja en sus honorarios.

“La educación en cualquier artistas es primordial. Es cierto que un artistas tiene el instinto interno de querer crear, pero una cosa es el instituto, con que se nace, y otro es la técnica y esa es la que se aprende”, afirmó Tamargo, especialista en fotos de playa y la fotografía bajo el agua.



La especialista, que se encuentra en Panamá como parte del equipo que dicta seminarios en el primer Foto Week, reconoció que como muchos otros colegas, sus primeros conocimientos de la fotografía surgieron por la práctica y la experiencia, aunque, se ha afianzado con cursos y seminarios.



En lo dicho coincide con el ganador del premio Pulitzer Essdras Suarez: “el momento que dejas de aprender es el momento que empiezan a morir. Entre más aprendo de la fotografía más entiendo que no lo sé todo. Si empiezas a decir ya yo sé eso, cometes un gran error porque te estás cerrando las puertas de crecimiento como profesional”.



El panameño, que reside en Washington, afirma que no importa el equipo con que se cuenta sino la visión del profesional detrás de la cámara lo que le da el valor a la fotografía. “Es el fotógrafo, no el equipo. Como ves el mundo, como lo percibes como fotógrafo”, manifestó.





Yalena ortíz

