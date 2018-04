Molestos con carta de directora del Inac Escrito por Zulema Emanuel. Publicado en Vida y Cultura

Con mensajes de “No hay plata para eso”, los gremios que defienden la promoción de la cultura en el país mostraron su rechazo a la carta que envió Janelle Davidson, directora del Inac, al diputado Nelson Jackson, quien impulsó la ley del Patronato del Festival de la Pollera Congo.

Alberto Barrow, director del Observatorio Panamá Afro, dijo que la mayoría del pueblo panameño aboga por el impulso de todo esfuerzo que se haga por fortalecer la identidad cultural y el festival cumple ese noble propósito.



“Daremos seguimiento al proceso de aprobación y puesta en vigor de la ley, aun cuando seguros estamos de que no ocurrirá mayor cosa con respecto a la directora del INAC, quien ha incumplido con sus funciones”, expresó Barrow.



Por su parte, Janelle Davidson dijo que la nota fue malinterpretada. “Es normal. Los gestores culturales somos personas apasionadas y eso es genial. Siempre hemos apoyado el festival, solo hemos pedido no tener un puesto en la Junta Directiva del Patronato, ya que eso no ha sido necesario para apoyar”, aclaró.









