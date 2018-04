Exaltada sea la gloria de Dios: un recital cultural Escrito por Lineth Rodríguez. Publicado en Vida y Cultura

Con un repertorio de 14 piezas, que incluye música cristiana clásica, y moderna, temas orquestales, grupos de danzas, coristas y varios solistas, la Iglesia Bíblica Panamá realizará esta noche un gran concierto para que el público alabe al Creador y promueva el arte.

Bajo el título “Exaltada sea la gloria de Dios”, este evento surge de la necesidad de hacer más actividades culturales a favor de la juventud.



Los artistas aseguran que el pastor Nicolás González reunió a varias iglesias cristianas con el fin de ofrecer ritmos más positivos, alejados del género urbano, que aunque tiene su público y respetan la corriente, no creen sea el más adecuado para educar.



“Con este primer espectáculo esperamos sentar un precedente, buscamos que en Panamá se den más recitales de esta magnitud, pero todavía se necesita mucho apoyo al talento nacional”, dijo Sánchez.



“Tenemos una escuelita a la cual van músicos cristianos y artistas no cristianos; están aprendiendo con profesores capacitados. Es interesante crear esa estructura, ya hay escuelas reconocidas aquí, por ello, en La Iglesia Bíblica queremos que gente de escasos recursos también tenga acceso a esas corrientes”.



Por su parte, el pastor González, destacó que: “la música nos ayuda a rescatar a los adolescentes que tienen talento, y que quizás no encuentran dónde desarrollar esas habilidades”.



Comunidad de Paz, Tumba Muerto, las iglesias bautistas y las evangélicas se han unido a La Iglesia Bíblica Panamá y a los músicos para llevar a cabo esta actividad, que será esta noche en el Domo Universitario de Curundu, Campus Harmodio Arias Madrid.



Tendrán solistas como Cornelia Sánchez, quien cantará junto al tenor Mike Rivera el sencillo “Sinfonía de Alabanza”, de Steve Green, entre otras interpretaciones.

Lineth Rodríguez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter/Instagram

Lineth3_PK

Imprimir Correo electrónico