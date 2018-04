Vengadores, una sentencia de muerte Escrito por Redacción Web. Publicado en Vida y Cultura

ML | Los personajes de "Avengers: Infinity War" no solo libran una batalla contra el malvado Titán Thanos, sino también contra los “spoiler”, personas que hacen lo imposible por descubrir el final de la historia y contarla antes de que vayan a las salas de cine, por lo cual, directores y productores no le han mostrado ni a sus protagonistas cuál es el desenlace de esta cinta."He leído un guion, no sé si he leído el guion. Lo sabré cuando vea la película mañana [...]. Y está claro que sea lo que sea que leí no es necesariamente lo que voy a ver", esto dijo Benedict Cumberbatch (Dr. Strange) en una rueda de prensa que Marvel dio este 23 de abril en un hotel de Beverly Hills para promocionar el estreno, Avengers: Infinity War.Robert Downey Jr. (Iron Man), otro de los asistentes a esta multitudinaria rueda de prensa donde las estrellas no cabían literalmente en la foto, tampoco parecía estar muy informado y por lo que respondió a una pregunta sobre si podremos verlo en Avengers 4 con un: "Nunca se sabe. Si muero mañana (cuando vea la película) voy a estar bastante confundido. Ya veremos".Joe Russo, uno de los codirectores de la película junto a su hermano Anthony, bromeó acerca de que les habían colocado un botoncito a todos los actores y los podían electrocutar en caso de que contaran más de la cuenta. Los spoilers no estaban permitidos.Chris Evans y Captain América fue una de las ausencias más destacadas de la velada.En Avengers: Infinity War el despótico Thanos no tiene ningún tipo de reparo o moral por hacerse con las seis Piedras del Infinito para tener poderes inimaginables y cumplir sus ansias de dominar de una vez a toda la humanidad.Los vengadores y sus aliados superhéroes deben sacrificarse como nunca antes para tratar de vencer al poderoso titán antes de que su bombardeo de devastación ponga en riesgo al universo. El enfrentamiento más letal y definitivo de todos los tiempos.

Imprimir Correo electrónico