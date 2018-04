Abre sus puertas el primer Photo Week de Panamá para educar a los fotográfos Escrito por Yalena Ortiz. Publicado en Vida y Cultura

Panamá es la sede de la conferencia de fotografía que aglutina a nueve reconocidas figuras de Estados Unidos, México, España y Panamá.



La actividad que se lleva a cabo desde hoy, 23 de abril de 2018 hasta el 25 de abril cuenta con un contenido especializado de técnicas, tendencias y tecnología que acompañan las buenas imágenes en el mundo.“Foto Week Panamá es una conferencia de fotografía para capacitar a los fotógrafos del país.

En la que se brinda información que va lo básico al marketing y eventos”, explicó Pamela Eskenazi, organizadora de la actividad.Las charlas tiene un costo de B/ 210.00 balboas por días o B/ 390.00 los dos días.

Entre los temas que se estarán abordando hoy, esta “Redes sociales para fotógrafos”, por el español Vicente Nadal; “De la captura a la impresión”, Canon; “Inspirando en la Naturaleza”, Del Sol Photography de México, y “Advanced Retouching” con RC Concepción.

Mientras, que mañana martes 24 de abril de 2018 se abordarán los temas “Dirige tu sesión fotográfica”, “Retrata a tu recién nacido”, “Retratos”, “Construyen tu página web”, “Posicionamiento web”, “Como organizar tus fotos con Lightroom”, “Photoshop”, “Tips and Tricks”, “Flattering Challenging Features”, “The Business of Wedding Photography”, “The Creative Part of Photographing the Wedding”, “Live Demo Posing and Lighting” y “Wedding Wokflow”.

En la actividad se tiene contemplado talleres prácticas como una caminata fotográfica por el Mercado del Marisco, hoy, con el ganador del Premio Pulitzer y para mañana “Dominando el alba” en el Mercado de Abasto”.

Mientras que el cierre será una clase magistral en las cascadas del Cerro Azul donde se le educará en el arte de fotografías personas en bajo el agua y en lugares con agua, a cargo de Del Sol Photography de México, creadores de esta tendencia.

“Vinimos a Panamá hace seis años y quedamos encantadas. Tiene hermosas aguas en el caribe y cascadas; todo lo necesario para que los fotógrafos empiecen a arriesgarse y salirse de lo tradicional usando el agua”, informó Sol Tamargo parte del equipo azteca.

“La inspiración para nosotros ha venido de la naturaleza y queremos sembrar esa semilla en los artistas locales; enseñar los ejemplos de lo que haríamos nosotros si viviéramos en Panamá”, agregó.

El miércoles se le dará la oportunidad a las personas a poner en prácticas sus conocimiento y se les enseñará como usar la luz, los elementos y el equipo.

Imprimir Correo electrónico