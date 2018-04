Desmiente que en España solo interese el fútbol Escrito por EFE. Publicado en Vida y Cultura

EFE | Javier Bardem desmintió unas declaraciones que le atribuyó el medio francés Le Parisien sobre que en España solo interesa el fútbol. "Mentira, Yo nunca he dicho eso", señaló. "A uno le ponen entrecomillados de frases sentenciosas que nunca he dicho. Ahora toca generalizar con que en España SOLO interesa el fútbol. Mentira. Yo nunca he dicho eso", indica.

