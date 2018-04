Erika Ender quiere ser punta de lanza de las latinas en la industria musical Escrito por Redacción. Publicado en Vida y Cultura

EFE | La cantautora panameña Erika Ender, coautora de la sensación global "Despacito" junto con los boricuas Luis Fonsi y Daddy Yankee, no quiere ser la excepción sino la punta de lanza para que otras mujeres latinas puedan desarrollar su talento al igual que los hombres en la industria musical.

"Yo he llegado a lugares inimaginables, pero las mujeres no estamos a la par de los hombres en la industria de la música", expresó a Efe durante una entrevista telefónica previa a la entrega de los Premios Billboard a la Música Latina, que tomará lugar el próximo día 26 en Las Vegas. Ender, que es finalista en la categoría compositora del año por "Despacito", además tiene la distinción de ser la mujer más joven en ingresar al Salón de la Fama de Compositores Latinos, y la única hispana que ha sido nominada para un Grammy en la categoría de canción del año por el éxito de Luis Fonsi.

No obstante, la artista aclaró que no se siente cómoda para usar la palabra "discriminación", ya que muchos hombres han "confiado" en su "talento". Pero al mismo tiempo, reconoce que, por regla general, basta con mirar las listas latinas de éxitos para comprobar que las mujeres no gozan de la misma representación. "Aún no estamos a la par que el hombre.

Pero sí creo que las que estamos, cada vez estamos más firmes. Somos pocas, pero hacemos un buen trabajo", añadió. ¿A qué le atribuye la disparidad entre los sexos? "Desde mi forma de verlo, tiempo atrás la mujer estaba más enfocada en la casa, los hijos. Trabajaba, pero no tan agresivamente como el hombre, porque esta es una carrera que requiere viajes constantes y madrugadas", opinó. Sin embargo, vislumbra una nueva energía femenina que, poco a poco, se abre camino en el ámbito musical, como a la cubanoestadounidense Camila Cabello o la rapera de origen dominicano Cardi B, que han triunfado además en las listas anglosajonas. "A raíz de eso ha surgido una nueva generación de mujeres que quieren realizarse ante todo. Cada vez más se atreven.

En Brasil, por ejemplo, las mujeres lideran en la música, desde Anitta a Ellis Regina, porque no importa la edad", explicó. Otra área de cambio es la presencia de artistas femeninas como Kehlani y Hayley Kiyoko, abanderadas de la causa LGBTQ (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y género no definido). Por el momento, esto no ha ocurrido en el mercado de la música latina, pero cree que "el mundo se ha hecho más tolerante".

"El amor es amor, los códigos van cambiando. Independiente de lo que cantes, somos humanos y todo lo que hacemos es en pro de la humanidad", aseveró Ender, que está al frente de Talenpro (que combina las palabras talento y propósito), un programa de becas para ayudar a los jóvenes a estudiar con el propósito de usar su talento en cualquier profesión para ayudar al prójimo. Ender, que compone en español, portugués e inglés, ha creado éxitos para Luis Fonsi, Justin Bieber, Daddy Yankee, Tigres del Norte, Chayanne, Gloria Trevi, Gilberto Santa Rosa, Ednita Nazario, Elvis Crespo, Víctor Manuelle, Son by Four, Horóscopos de Durango, Milly Quezada y muchos más. Por eso aseguró que no teme que el enorme éxito de "Despacito" opaque su trayectoria de 25 años como cantautora.

"¡Al contrario, es una bendición en mi carrera! Ese tema llegó en el momento preciso en que los latinos en la música estamos tumbando muros", dijo la ganadora de los premios más importantes de la industria, entre ellos el Grammy Latino y Billboard Latino, entre otros. Para demostrarlo, la cantautora prepara un nuevo sencillo a finales de julio, "Dónde", tema que interpretará con su voz y que, aseguró, viene con "varias sorpresas" que no quiso adelantar.

Imprimir Correo electrónico