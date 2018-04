Cocineros de ‘Top Chefs’ fracasan en prueba del huevo Escrito por Zulema Emanuel. Publicado en Vida y Cultura

El reto de esta semana del programa Top Chef, en que los participantes debían preparar huevos con diferentes técnicas, dejó asombrados a muchos especialistas, porque ninguno lo pasó.

Elena Hernández, organizadora de Panamá Gastronómica, asegura que hacer un huevo es algo que aprenden al segundo día que entran a una escuela de cocina en cualquier parte del mundo.

“No podría generalizar porque no los conozco, pero pudiera decir lo mismo que expresó uno de los chef que forma parte del programa y es que están más deslumbrados por hacer técnicas modernas, que por aprender las básicas de la cocina”, contó la experta.

Hernández agregó que hoy, a un chef lo ponen como a una persona glamorosa, que va a estar en televisión haciendo shows y ganando mucho dinero, pero la realidad es todo lo contrario; ni ganas mucha plata y deben trabajar muy duro.

Aplican conocimientos

Por su parte, Felipe Milanés cuenta que los nuevos cocineros están viajando más y quieren aplicar aquí todo lo que aprenden.

“Yo tuve 15 años fuera de mi país, viajando, cocinando y conociendo, lo que quiero es traer esas experiencias conmigo y si me limito a solo hacer platos panameños típicos no me saldrán tan bien como a los que llevan años haciéndolo, prefiero hacer otra cosa”, destacó el cocinero.

Cuenta que en el libro de Charlie Collins se evidencia que la cocina de Panamá es más que sancocho.

Consejos básicos para preparar huevos duros

ML | El huevo es un alimento completo, algunos chefs consideran que la gente los cocina mal, por eso recomiendan agregar vinagre al agua para que el huevo no se pegue en la cáscara al momento de pelarlo; solo se debe hervir durante 10 minutos para que no se ponga verde la yema.

