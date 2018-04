Spielberg , el primer director cuyas cintas recaudan más de 10,000 millones Escrito por EFE. Publicado en Vida y Cultura

EFE | Steven Spielberg se ha convertido en el primer director en la historia del cine cuyas películas recaudan más de 10.000 millones de dólares, según recoge hoy, 17 de abril de 2018, la web especializada Entertainment Weekly.

El cineasta ha alcanzado esa cifra gracias a los ingresos de su último trabajo, la película de ciencia ficción "Ready Player One", que lleva acumulados cerca de 500 millones de dólares en la taquilla mundial.

Considerado el "rey Midas" de Hollywood, el realizador ha conseguido este récord gracias, especialmente, a sus títulos más comerciales, como las películas de Indiana Jones, las dos primeras partes de "Jurassic Park" o su clásicos "Jaws" y "E.T.: The Extra-Terrestrial".

"Jurassic Park" se mantiene como el mayor éxito en la carrera de Spielberg, con 983,8 millones de dólares (sin ajustar por la inflación), por delante de "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull", con 786,6 millones, y "E.T.: The Extra-Terrestrial", con 717 millones.

Según los datos de la web especializada Box Office Mojo, el siguiente director de cine más exitoso de la historia es Peter Jackson, con 6.502 millones de dólares, la mayoría provenientes de las trilogías "The Lord of the Rings" y "The Hobbit".

Tras ellos aparecen Michael Bay (6.451 millones de dólares), James Cameron (6.139 millones de dólares) y David Yates, de la saga Harry Potter, con 5.347 millones de dólares.

