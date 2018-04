Soda Estéreo dice que el "espíritu rockero" sigue prendido en Latinoamérica Escrito por Redacción. Publicado en Vida y Cultura

efe | El baterista de Soda Stereo, Charly Alberti, celebra la "vigencia" que mantiene esta banda precursora del rock en español y asegura que "el espíritu rockero sigue prendido" en Latinoamérica, aunque con diversas "mutaciones" y un sonido más electrónico.

En entrevista con Efe en Miami, donde esta semana el Circo del Sol presenta "Séptimo Día", definido por Alberti como un homenaje a la agrupación argentina en la que los actos circenses se ajustan a la música y "no al revés", señaló que el espectáculo "reafirma" que "Soda Stereo es una banda que siempre está presente". Alberti es ahora un férreo defensor ambiental que se entusiasma contando lo orgulloso que estaría Gustavo Cerati, fundador del grupo y fallecido en 2014, con la producción musical que él y el otro miembro de la banda, el bajista Zeta Bosio, hicieron durante el último año en "Séptimo Día, No descansaré".

Los "tres nos conocíamos muy bien", detalla el baterista de 55 años, que no descarta este 2018 volver a la música, al señalar que no lo ha hecho antes por el tiempo que le dedica a su fundación ambientalista R-21 Latinoamérica Sustentable y también por un problema de tendinitis. "Posiblemente, posiblemente, pueda llegar a volver grabar algo con MOLE este año, que es la banda que tengo con mi hermano", precisó. Convencido de que el rock en español vivió su "momento" único, se mostró satisfecho de haberlo aprovechado junto con otros dos miembros fundadores de Soda Stereo y aseguró que no hecha de menos "nada" de los años en los que estuvo activa la banda (1979-1997) porque los aprovecharon plenamente. "Creo que lo vivimos (el rock en español) como lo teníamos que vivir, y Soda Stereo como proyecto sigue viviendo en la gente porque es una de las bandas más escuchadas", manifestó.

Alberti considera normales las "mutaciones" que ha tenido el rock hacia otras modalidades, en parte por las cada vez más "diluidas" fronteras culturales que provoca el avance tecnológico de las comunicaciones. "Los chicos en Argentina están escuchando cumbia, que es el equivalente al reguetón, vas a un festival y The Strokes, una banda extranjera, arranca un tema de ellos en tema cumbia y la gente estalla de felicidad. Antes hubiera sido abucheado", explicó. Para el músico, conocido por incorporar la tecnología en la agrupación, la fortaleza del rock se evidencia en "brutales" audiencias en festivales como Lollapalooza.

"Me parece que hay toda una mutación, que es difícil, porque ese espíritu rockero creo que es lo que no se pierde". "Si voy al purismo del rock, al que escuchábamos en los ochenta y noventa, influenciado por otras cosas, sigue siendo importante, pero hoy comparte con otras expresiones que para la gente representa culturalmente lo mismo", explicó. Alberti dijo que Zeta y su banda "Shoot the Radio" es un ejemplo de ello, de un sonido más electrónico que trajo los noventa y la incursión de los DJ's, pero que pese a las mutaciones el espíritu rockero "es lo que no se pierde".

"El rock venía del rock progresivo y del jazz rock, y de golpe aparece una banda como Sex Pistols y aparece el punk, y de ahí pasamos al 'new wave' y estábamos con Police y Depeche Mode y toda la música que nos volvió locos y de la cual Soda Stereo fue parte", recordó. Ahora, expresa que el circo es "otra forma" de experimentar Soda Stereo. Pero aclara que lo que "rige" el acto es la música "porque el homenaje es a Soda Stereo, a su música, no es un 'show' de circo al que le pegamos encima la música de Soda Stereo, es al revés, para que los temas no perdiesen la musicalidad, no perdiesen el espíritu" de la banda.

Para el músico es un honor y una gran "responsabilidad" el nuevo espectáculo de Circo del Sol, al recordar que la compañía canadiense ya se había inspirado en la música de Michael Jackson y The Beatles para creaciones anteriores. Indicó que Cerati estaría feliz porque "era un admirador del Cirque du Soleil" al considerarlo una "expresión máxima de producción". Alberti contó que la música de "Séptimo Día" es "muy parecida a como si él (Cerati) hubiese estado porque en definitiva él estuvo entre nosotros".

"Siempre trabajamos de a tres en los estudios, es mentira que Gustavo hacía las cosas solo, siempre trabajábamos los tres", explicó. "Conocíamos tanto lo que uno quería del otro o cómo sonaba el otro que creo que el resultado hubiese sido muy parecido, pero no hay que dejar de tener en cuenta también que él era un tipo tremendamente creativo y que seguramente alguna cosa extra hubiera tenido", matizó.

