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Tribunal mantiene medidas cautelares en caso de la Ciudad Mágica

En la audiencia realizada el pasado domingo 8 de abril, la juez de Garantías impuso a los hoy imputados tres (3) medidas cautelares: la prohibición de

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Realizan inspección en proyecto donde un obrero murió sepultado

El deslizamiento de tierra ocurrió el pasado 28 de marzo de 2018, cuando dos obreros quedaron sepultados por un alud de tierra, uno de ellos murió en el

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Interrupción del suministro de energía por trabajos del Metro este 15 de abril

 Esto debido a trabajos en el tramo subterráneo que requiere la interrupción de forma temporal. Esta interrupción las áreas de la Comunicad El Progreso

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Cartelera de Cine

Escrito por Redacción Web. Publicado en Vida y Cultura

RAMPAGE: DEVASTACIÓN
DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 2:00 3:00 4:30 5:30 7:00 8:00 9:40


CINEPOLIS ALTAPLAZA 12:35 3:20
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 12:00 2:20 4:50
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 3:25 5:50
CINEMARK MULTICENTRO 5:30(S,D, 12:55 6:00)
CINEMA ROYAL ULTRA 2:00 4:20 6:40 9:00
MODERNO CHITRE 5:15 9:30
MODERNO DAVID 3:10 5:15
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:10 ) 5:15 9:30
MODERNO PENONOMÉ 5:15 9:30
MODERNO CORONADO 05:15
3-D DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 09:15
CINEPOLIS ALTAPLAZA IMAX 2:25 5:15
CINEPOLIS ALTAPLAZA 4DX 01:30
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 12:50 5:40 8:15 10:55
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL CXC 2:05 4:30 6:55 9:20
CINEMA ROYAL 3:20 5:40 8:00
CINE STAR 3:00 5:15 7:30 9:55
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS ALTAPLAZA/VIP 10:05 1:15 4:20 7:10
CINEPOLIS ALTAPLAZA 6:05 8:50
CINEMARK MULTICENTRO /VIP 6:35(S,D, 5:00)
CINEMARK MULTICENTRO 3:00 6:00 8:15 (S,D, 3:00 3:25 8:35)
CINEMARK MULTICENTRO 2-DXD 2:30 7:30 (S,D, 1:30 6:30)
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 7:30 10:05
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC XE 11:25 1:45 4:15 6:45
MODERNO DAVID 7:20 9:30
MODERNO SANTIAGO 07:20
MODERNO CORONADO 07:20
MULTICINES NACIONAL DAVID 2:50 5:00 7:10 9:20
CINE STAR /VIP 2:00 4:15 6:30 8:55
3-D SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS ALTAPLAZA IMAX 8:00 10:40
CINEPOLIS ALTAPLAZA 4DX 4:15 7:00 9:45
CINEMARK MULTICENTRO /VIP 4:00 9:10(S,D, 2:25 7:30)
CINEMARK MULTICENTRO XD 5:00 10:00 S,D, 4:00 9:00 )
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 03:10
MODERNO CHITRE 07:20
MODERNO PENONOME 07:20


DEMONIO DE MEDIA NOCHE
SUBTITULADA MAY.14
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 08:15
CINEMARK MULTICENTRO 9:45(Viernes, 4:40) (Martes, 10:00)
DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 5:00 9:55
CINE STAR 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00


RESCATE EN ENTEBBE
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK MULTICENTRO 4:50 9:55
DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 2:15 7:20


YO SOY SIMÓN
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS ALTAPLAZA 3:55 8:40
CINEPOLIS ALTAPLAZA /VIP 2:45 5:20 8:05 10:35
CINEMARK MULTICENTRO 2:20 7:20(S,D, 1:45 6:45)
CINEMARK MULTICENTRO /VIP 3:05 8:00
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 12:30 2:45 5:20 8:00
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 09:10
MODERNO CHITRE 07:20
MODERNO DAVID 7:20 9:30
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:15 ) 7:20
MODERNO PENONOME 07:20
MODERNO CORONADO 7:20 9:30
MULTICINES NACIONAL DAVID 2:50 5:00 7:10 9:20
DOBLADA MAY.18
CINEPOLIS ALTAPLAZA 1:20 6:20
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 2:00 4:20 6:45
CINEMA ROYAL 4:00 6:20 8:40
MODERNO CHITRE 5:15 9:30
MODERNO DAVID 3:10 5:15
MODERNO SANTIAGO 5:15 9:30
MODERNO PENONOME 5:15 9:30
CINE STAR 2:45 5:00 7:20 9:40


THE MIDNIGHT
DOBLADA T.P.
CINEPOLIS ALTAPLAZA 5:50 7:50 10:00


UN LUGAR EN SILENCIO
DOBLADA MAY.18
CINEMAERK LOS PUEBLOS 2:30 4:45 7:10 9:20
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 1:55 4:10 6:15 8:30
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 3:10 5:15 7:20 9:25
CINEMA ROYAL 2:50 4:50 6:50 8:50
MODERNO CHITRE 5:15 7:15
MODERNO DAVID 3:15 5:15
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:15) 5:15 7:15
MODERNO PENONOMÉ 5:15 7:15
CINE STAR 2:00 3:50 5:50 7:50 9:50
SUBTITULADA MAY.18
CINEPOLIS ALTAPLAZA 2:35 4:35 6:40 9:00 11:00
CINEMARK MULTICENTRO VIP 05:45
CINEMARK MULTICENTRO 3:10 5:25 7:40 9:00 9:50 (Martes, 9:00 )(S,D, 1:50 4:05 6:20 8:40 9:10)
MODERNO DAVID 7:15 9:15
MODERNO SANTIAGO 09:15
MODERNO CORONADO 09:30
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:00 5:00 7:00 9:00


NO ME LAS TOQUEN
SUBTITULADA MAY.18
CINEPOLIS ALTAPLAZA 1:50 4:40 7:30 10:30
CINEPOLIS ALTAPLAZA /VIP 12:30 3:25 6:15 8:35 11:05
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 5:30 7:45 10:20
CINEMARK MULTICENTRO 3:25 8:35 (S,D, 12:30 5:35 )
MODERNO CHITRE 09:15
MODERNO DAVID 7:15 9:15
MODERNO SANTIAGO 7:15 9:20
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:10 5:10 7:10 9:10
CINE STAR 3:00 5:15 7:30 9:50


SHERLOCK GNOMES
DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 03:45
CINEPOLIS ALTAPLAZA 12:00 2:15
CINEMARK MULTICENTRO 2:25 (Martes, 2:45 ) (S,D, 12:35 )
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 1:10 3:15
MODERNO DAVID 03:15
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:15 ) 5:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:15 5:15


UN VIAJE EN EL TIEMPO
DOBLADA MAY.14
CINEMARK MULTICENTRO (Lunes, Miercoles, 4:20 ) (Jueves, 2:25 ) (Viernes, 7:00 ) (Martes, 5:00 ) (S,D, 2:45)
CINEMAS ROYALS 3:30 6:00 8:30
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 7:00 9:45
MODERNO CHITRE 5:15 7:20
MODERNO DAVID 5:15 7:20 9:25
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:00 ) 5:15 7:20
MODERNO CORONADO 05:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 7:10 9:20
CINE STAR 2:00 4:15 6:30 8:50
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS ALTAPLAZA 8:15 10:50


READY PLAYER ONE
DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 3:15 6:00
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 12:45 3:55
MODERNO DAVID 04:30
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK MULTICENTRO 2:35 5:45 (Viernes, 3:05 ) (S,D, 1:25 )
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 7:10 10:10


PÁNICO EN LO PROFUNDO
DOBLADA MAY.14
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 7:15 9:15


BEAGHI
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 8:10)


GINTAMA
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 5:20)


MANHATTAN
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 8:20)


TITANES DEL PACÍFICO LA INSURRECCIÓN
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS ALTAPLAZA 10:15
CINEMARK MULTICENTRO (Lunes, Miercoles, 7:10 ) (Jueves, 4:55 ) (Viernes, 9:35)
MODERNO DAVID 09:30
MULTICINES NACIONAL DAVID 7:05 9:05
DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 6:15 9:00
CINEPOLIS ALTAPLAZA 4:25 7:15
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 2:05 4:30 6:55 9:20
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 3:50 6:30 9:10
MODERNO DAVID 4:30 7:15
MODERNO CHITRE 09:30
MODERNO SANTIAGO 09:30
MODERNO PENONOME 09:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:05 5:05


LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT
DOBLADA MAY.14
CINEPOLIS ALTAPLAZA 1:00 3:30 5:45
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 3:05 5.10
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 11:45 2:10 4:35
CINEMAS ROYALS 2:10 4:10 6:10 8:10


PANTERA NEGRA
DOBLADA T.P.
CINEMAERK LOS PUEBLOS 2:45 5:45 8:45 (V,S,D, 2:45 )

 

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