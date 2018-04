La defensa de Cosby ataca credibilidad de exmodelo que denuncia violación Escrito por Redacción. Publicado en Vida y Cultura

AFP | El abogado defensor de Bill Cosby atacó ferozmente el jueves la credibilidad de la exmodelo Janice Dickinson, que el jueves contó al jurado que el popular actor la violó hace 36 años en un hotel de California tras darle una pastilla azul que la dejó grogui y mareada.

Cosby, de 80 años, podría pasar el resto de su vida tras las rejas si es hallado culpable de drogar y agredir sexualmente a la exempleada universitaria Andrea Constand, hoy de 44 años, en su casa de Filadelfia en 2004.

El permiso del juez para que otras cinco mujeres que acusan al actor de agresión sexual presten testimonio en su proceso es el mayor desafío para su defensa. Dickinson es la cuarta acusadora en testificar ante el jurado.

La exmodelo contó cómo en 1982, cuando estaba en la isla indonesia de Bali trabajando como modelo, el actor le envió un pasaje de avión para encontrarse con ella en Lake Tahoe, en California. Dijo que aceptó porque soñaba con una carrera como actriz y pensó que Cosby, a quien conocía apenas, podría ayudarla.

Cosby la esperó en el hotel con nuevas ropas de invierno, y cenaron con vino. Cuando Dickinson se quejó de dolores menstruales, él le dio una pastilla azul que la dejó completamente atontada.

Contó que luego Cosby la violó y la dejó "muy, muy dolorida", "en shock y humillada".

"Se subió encima mío y su bata se abrió y recuerdo que olía a cigarros y espresso y el olor de su cuerpo", dijo Dickinson. "Pensaba '¿qué diablos está haciendo?'. No consentí a esto. No había dicho que sí".

"Perdí el conocimiento luego de que me penetró. Fue asqueroso", contó al jurado la exmodelo, hoy una madre y abuela de 63 años. "Me desperté al día siguiente en mi habitación. No sabía donde estaba" y "vi semen entre mis piernas y sentía dolor anal".

El abogado de Cosby, Tom Mesereau, famoso por lograr la absolución de Michael Jackson por abuso sexual de un menor, afirma que las acusadoras son unas estafadoras codiciosas solo buscan más dinero del actor.

El primer juicio contra el actor, un pionero que derribó las barreras raciales en la televisión y que fue el primer afroestadounidense en ganar un Emmy en 1966, fue anulado en junio pasado porque el jurado no consiguió alcanzar un veredicto unánime.

Las denuncias por agresión sexual han manchado el legado del comediante adorado por millones por su interpretación de Cliff Huxtable, un afable ginecólogo y padre de familia en la serie televisiva "The Cosby Show" (1984-1992).

