Cartelera de Cine
RAMPAGE:DESVASTACIÓN
DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 2:00 3:00 4:30 5:30 7:00 8:00 9:40
CINEPOLIS ALTAPLAZA 12:35 3:20
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 12:00 2:20 4:50
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 3:25 5:50
CINEMARK MULTICENTRO 5:30(S,D, 12:55 6:00)
CINEMA ROYAL ULTRA 2:00 4:20 6:40 9:00
MODERNO CHITRE 5:15 9:30
MODERNO DAVID 3:10 5:15
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:10 ) 5:15 9:30
MODERNO PENONOMÉ 5:15 9:30
MODERNO CORONADO 05:15
3-D DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 09:15
CINEPOLIS ALTAPLAZA IMAX 2:25 5:15
CINEPOLIS ALTAPLAZA 4DX 01:30
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 12:50 5:40 8:15 10:55
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL CXC 2:05 4:30 6:55 9:20
CINEMA ROYAL 3:20 5:40 8:00
CINE STAR 3:00 5:15 7:30 9:55
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS ALTAPLAZA/VIP 10:05 1:15 4:20 7:10
CINEPOLIS ALTAPLAZA 6:05 8:50
CINEMARK MULTICENTRO /VIP 6:35(S,D, 5:00)
CINEMARK MULTICENTRO 3:00 6:00 8:15 (S,D, 3:00 3:25 8:35)
CINEMARK MULTICENTRO 2-DXD 2:30 7:30 (S,D, 1:30 6:30)
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 7:30 10:05
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC XE 11:25 1:45 4:15 6:45
MODERNO DAVID 7:20 9:30
MODERNO SANTIAGO 07:20
MODERNO CORONADO 07:20
MULTICINES NACIONAL DAVID 2:50 5:00 7:10 9:20
CINE STAR /VIP 2:00 4:15 6:30 8:55
3-D SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS ALTAPLAZA IMAX 8:00 10:40
CINEPOLIS ALTAPLAZA 4DX 4:15 7:00 9:45
CINEMARK MULTICENTRO /VIP 4:00 9:10(S,D, 2:25 7:30)
CINEMARK MULTICENTRO XD 5:00 10:00 S,D, 4:00 9:00 )
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 03:10
MODERNO CHITRE 07:20
MODERNO PENONOME 07:20
DEMONIO DE MEDIA NOCHE
SUBTITULADA MAY.14
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 08:15
CINEMARK MULTICENTRO 9:45(Viernes, 4:40) (Martes, 10:00)
DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 5:00 9:55
CINE STAR 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
RESCATE EN ENTEBBE
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK MULTICENTRO 4:50 9:55
DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 2:15 7:20
YO SOY SIMÓN
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS ALTAPLAZA 3:55 8:40
CINEPOLIS ALTAPLAZA /VIP 2:45 5:20 8:05 10:35
CINEMARK MULTICENTRO 2:20 7:20(S,D, 1:45 6:45)
CINEMARK MULTICENTRO /VIP 3:05 8:00
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 12:30 2:45 5:20 8:00
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 09:10
MODERNO CHITRE 07:20
MODERNO DAVID 7:20 9:30
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:15 ) 7:20
MODERNO PENONOME 07:20
MODERNO CORONADO 7:20 9:30
MULTICINES NACIONAL DAVID 2:50 5:00 7:10 9:20
DOBLADA MAY.18
CINEPOLIS ALTAPLAZA 1:20 6:20
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 2:00 4:20 6:45
CINEMA ROYAL 4:00 6:20 8:40
MODERNO CHITRE 5:15 9:30
MODERNO DAVID 3:10 5:15
MODERNO SANTIAGO 5:15 9:30
MODERNO PENONOME 5:15 9:30
CINE STAR 2:45 5:00 7:20 9:40
THE MIDNIGHT
DOBLADA T.P.
CINEPOLIS ALTAPLAZA 5:50 7:50 10:00
UN LUGAR EN SILENCIO
DOBLADA MAY.18
CINEMAERK LOS PUEBLOS 2:30 4:45 7:10 9:20
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 1:55 4:10 6:15 8:30
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 3:10 5:15 7:20 9:25
CINEMA ROYAL 2:50 4:50 6:50 8:50
MODERNO CHITRE 5:15 7:15
MODERNO DAVID 3:15 5:15
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:15) 5:15 7:15
MODERNO PENONOMÉ 5:15 7:15
CINE STAR 2:00 3:50 5:50 7:50 9:50
SUBTITULADA MAY.18
CINEPOLIS ALTAPLAZA 2:35 4:35 6:40 9:00 11:00
CINEMARK MULTICENTRO VIP 05:45
CINEMARK MULTICENTRO 3:10 5:25 7:40 9:00 9:50 (Martes, 9:00 )(S,D, 1:50 4:05 6:20 8:40 9:10)
MODERNO DAVID 7:15 9:15
MODERNO SANTIAGO 09:15
MODERNO CORONADO 09:30
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:00 5:00 7:00 9:00
NO ME LAS TOQUEN
SUBTITULADA MAY.18
CINEPOLIS ALTAPLAZA 1:50 4:40 7:30 10:30
CINEPOLIS ALTAPLAZA /VIP 12:30 3:25 6:15 8:35 11:05
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 5:30 7:45 10:20
CINEMARK MULTICENTRO 3:25 8:35 (S,D, 12:30 5:35 )
MODERNO CHITRE 09:15
MODERNO DAVID 7:15 9:15
MODERNO SANTIAGO 7:15 9:20
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:10 5:10 7:10 9:10
CINE STAR 3:00 5:15 7:30 9:50
SHERLOCK GNOMES
DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 03:45
CINEPOLIS ALTAPLAZA 12:00 2:15
CINEMARK MULTICENTRO 2:25 (Martes, 2:45 ) (S,D, 12:35 )
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 1:10 3:15
MODERNO DAVID 03:15
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:15 ) 5:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:15 5:15
UN VIAJE EN EL TIEMPO
DOBLADA MAY.14
CINEMARK MULTICENTRO (Lunes, Miercoles, 4:20 ) (Jueves, 2:25 ) (Viernes, 7:00 ) (Martes, 5:00 ) (S,D, 2:45)
CINEMAS ROYALS 3:30 6:00 8:30
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 7:00 9:45
MODERNO CHITRE 5:15 7:20
MODERNO DAVID 5:15 7:20 9:25
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:00 ) 5:15 7:20
MODERNO CORONADO 05:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 7:10 9:20
CINE STAR 2:00 4:15 6:30 8:50
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS ALTAPLAZA 8:15 10:50
READY PLAYER ONE
DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 3:15 6:00
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 12:45 3:55
MODERNO DAVID 04:30
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK MULTICENTRO 2:35 5:45 (Viernes, 3:05 ) (S,D, 1:25 )
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 7:10 10:10
PÁNICO EN LO PROFUNDO
DOBLADA MAY.14
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 7:15 9:15
BEAGHI
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 8:10)
GINTAMA
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 5:20)
MANHATTAN
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK MULTICENTRO (S,D, 8:20)
TITANES DEL PACÍFICO LA INSURRECCIÓN
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS ALTAPLAZA 10:15
CINEMARK MULTICENTRO (Lunes, Miercoles, 7:10 ) (Jueves, 4:55 ) (Viernes, 9:35)
MODERNO DAVID 09:30
MULTICINES NACIONAL DAVID 7:05 9:05
DOBLADA MAY.14
CINEMAERK LOS PUEBLOS 6:15 9:00
CINEPOLIS ALTAPLAZA 4:25 7:15
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 2:05 4:30 6:55 9:20
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 3:50 6:30 9:10
MODERNO DAVID 4:30 7:15
MODERNO CHITRE 09:30
MODERNO SANTIAGO 09:30
MODERNO PENONOME 09:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:05 5:05
LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT
DOBLADA MAY.14
CINEPOLIS ALTAPLAZA 1:00 3:30 5:45
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 3:05 5.10
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 11:45 2:10 4:35
CINEMAS ROYALS 2:10 4:10 6:10 8:10
PANTERA NEGRA
DOBLADA T.P.
CINEMAERK LOS PUEBLOS 2:45 5:45 8:45 (V,S,D, 2:45 )