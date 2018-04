Cineasta panameño visita Centro de Custodia Arco Iris Escrito por Redacción. Publicado en Vida y Cultura

El cineasta panameño Abner Benaim, visitó el Centro de Custodia Arco Iris en Tocumen, donde presentó a los adolescentes diferentes tráiler (sinopsis) de algunas de sus películas y documentales.

Los jóvenes participaron activamente sugiriéndole ideas para recrear sus propias historias desde sus perspectivas y realidades. Fueron casi dos horas las que compartió el cineasta panameño, donde habló de sus experiencias con los adolescentes y el personal del Centro de Custodia Arco Iris, que dirige Ramón Alemán.

Benaim estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Posteriormente cursó estudios de Cinematografía en la Escuela de artes Camera Obscura en Tel Aviv.

Entre sus obras cinematográficas se encuentran: Secuestro a domicilio, Invasión, Rubén Blades: Is not my name, Historias del Canal y El Otro Lado. El destacado cineasta inició sus aportes al mundo de los documentales independientes con producciones como Good Vibes y Round Trip To Panamá, recibiendo múltiples nominaciones y premios en diversos festivales internacionales.

Imprimir Correo electrónico