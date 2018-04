El Festival de Cine de Panamá se hace con las uñas Escrito por Karoline Santana. Publicado en Vida y Cultura

Este año, en el Festival Internacional de Cine de Panamá se presentarán 74 películas, de 51 países. El 10% de las producciones serán de nacionales con la presentación de ocho cintas.

La directora del IFF Pituka Ortega da su opinión de diversos temas.

¿Cuáles han sido las cintas con menos presupuesto?

Es muy difícil saberlo, los productores son los únicos que conocen la inversión y distribución. Las películas de Hollywood son las únicas que abordan sus presupuestos para hacerlo, por ser mega presupuestos, lo hace más interesante.

En el caso del cine latinoamericano y panameño, los presupuestos son limitados.

El Fondo Cine ha sido muy importante para el desarrollo de la industria, porque impresiona en la región comparándolo con la cantidad de habitantes que tenemos en este territorio.

¿Cuáles son para usted las cintas nacionales más renombradas?

“Invasión”, “Hands of Stone”, “Yo no me llamó Rubén Blades”, “Historias del Canal” y “Chance”.

¿Cómo califica la educación?

Hay mucho trabajo que hacer. Es uno de los retos más importantes y serios que no solo tiene el Estado, sino todos.

¿Cómo andamos en el ámbito cultural?

Nos falta más. El apoyo y la fe deben venir del Estado y la empresa privada. La cultura tiene que venir de todos los sectores de la economía de un país. Creo que cuando el estado le da un puesto a la cultura de una nación la empresa privada la sigue.

¿Por qué no le dan la importancia a este tipo de artes?

Falta que se vea los resultados de todos los esfuerzos y eventos culturales. A medida que vaya pasando y se entienda que la cultura es un motor que impacta la economía, deben cambiar las cosas.

¿Hemos avanzado en la industria cinematográfica?

Hemos evolucionado consecuentemente desde el 2012 a raíz de este festival y del Fondo Cine. Este año hubo dos éxitos con “Más que hermanos” de Arianne Benedetti y “Donaire y esplendor”, de Arturo Montenegro.

¿Qué nos hace falta para dar un gran paso en esta industria?

Tiempo, oportunidades y experiencia.

Películas panameñas hacen su debut en festival nacional

ML | En esta versión del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF) habrán dos estrenos mundiales que el público podrá apreciar.

Se trata de los largometrajes panameños “Diciembres”, del director Enrique Castro Ríos y “Panamá Al Brown”, del realizador Carlos Aguirre, ganador del Fondo Cine en el 2013.

Karoline Santana

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @karolineliz

Instagram: @karo1722

Imprimir Correo electrónico