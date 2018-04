Francesa asegura que en la industria hay muchos ‘egos’ Escrito por EFE. Publicado en Vida y Cultura

EFE | La intérprete francesa Juliette Binoche, que lanza hoy en España la cinta "Un sol interior", admite que en la industria cinematográfica hay demasiados egos, aunque a su juicio, actuar es, "ponerse al servicio del otro". “Si no has entendido que actuar es ponerse al servicio del otro, igual que dirigir es estar al servicio de algo más grande, no has entendido nada".

