El Festival de Cine de Panamá (IFF) arranca hoy su séptima edición con la proyección de la película chilena "Una mujer fantástica", ganadora del Óscar a la mejor cinta extranjera y basada en la historia de una transexual. "Ha sido un viaje impresionante el que hemos vivido en el último año.

La película ha tenido una repercusión internacional importante y creo que es precisamente por el hecho de querer conectar con otros y crear puentes comunicantes en vez de muros que separen personas", dijo en una rueda de prensa en la capital panameña la protagonista del filme, la chilena Daniela Vega. Vega, que se convirtió en la primera actriz transexual en participar en la presentación de la gala de los Oscar, instó a seguir trabajando por un mundo con "más colores, más libertades, más posibilidades de crecer, de soñar y de amar".

"Una mujer fantástica", dirigida por Sebastián Lelio y la primera película chilena en ganar un Oscar, narra la vida de Marina, una mujer que tras la muerte de su pareja debe enfrentarse al rechazo y los prejuicios de la sociedad sobre las personas transexuales. "Parece que estamos yendo hacia el otoño, hacia el invierno, pero yo les invito a sentir la primavera.

Siempre pueden encontrar flores debajo de la nieve", declaró la actriz. La cinta ha tenido un recorrido triunfal por festivales y premios de todo el mundo. Además del Oscar, se alzó con el Goya a la mejor película iberoamericana y el Oso de Plata al mejor guión en la Berlinale. Lidera además las nominaciones para la quinta edición de los Premio Platino, que se entregarán el 29 de abril en Riviera Maya (México).

"Daniela nos dijo sí antes del Oscar y siguió diciendo sí después del Oscar y eso no pasa a menudo", reconoció por su parte la directora del IFF Panamá, Pituka Ortega. La película se proyectará este jueves en el Teatro Balboa, ubicado en la antigua Zona del Canal de Panamá, una franja de tierra ocupada por Estados Unidos cuando este país administraba la vía interoceánica. En esta edición del festival, que concluirá el 11 de abril, se proyectarán además "La Farsa del Arte", del sueco Ruben Östlund y ganadora de la última Palma de Oro de Cannes; "Diciembres", del panameño Enrique Castro; y "Yo no me llamo Rubén Blades", del panameño Abner Benaim.

Entre los invitados de la muestra, se encuentran el actor español Eduardo Noriega ("Tesis" y "Perfectos desconocidos"), la actriz Geraldine Chaplin y su hija, Oona Chaplin. "El IFF Panamá se está consolidando como uno de los festivales de cine más dinámicos y relevantes de la región", concluyó la directora del certamen.

