La Semana Santa de las distintas religiones

Mañana es uno de los días más importantes de la Semana Mayor, en el que los fieles recuerdan la muerte del Mesías.

Un día para recordar

Mañana, a las 5:00 p.m., la comunidad católica hará la adoración de la Cruz, en la Iglesia Santiago Apóstol. El Sábado Santo, a las 9:00 p.m., conmemorarán la vigilia pascual en la Parroquia de San Pedro, ubicada en Juan Díaz.



El domingo de Resurrección a las 12:30 a.m., se celebrará en la Parroquia San Francisco de Asís, Casco Antiguo, a las 2:00 p.m., festejarán con una caravana de Pascua, saliendo de la Villa Olímpica Irvin Saladino.



Mitchell Quijano, de la Iglesia Protestante Unión de Balboa, aseguró que el domingo a las 10:00 a.m., harán servicio (Sermón) y después, los niños buscarán los huevos de Pascua de Resurrección. Es un lugar abierto a varias religiones.



El pastor Obed Quintero dijo que las Iglesias Adventistas de Panamá tendrán un retiro espiritual hasta el domingo, en las Garzas de Pacora. Durante esos días harán actividades físicas y recreativas, competencias, drama y cultos.



Mary Robinson manifestó que hoy, en la Iglesia Metodista la Resurrección, la veneración se llevará a cabo a la 1:00 p.m., mañana, a las 7:00 p.m., el lavado de los pies y culto y el domingo tendrán adoración.



Gamaliel Camarillo expresó que este sábado 31 de marzo, en todos los salones del Reino de los Testigos de Jehová, conmemorarán la muerte de Cristo, durante una reunión breve.



Durante esa hora se leerán episodios de la biblia para recordar la última cena de Jesucristo, por qué fue enviado a la Tierra y lo que representa para todos.



Esta congregación se reúne en la fecha que coincide con el 14 de Nisán (fiesta judía), según el calendario judío, fecha en que el Señor entregó la vida por la humanidad.



Luis Vallarino, del Templo Movimiento de los Santos de los Últimos Días, dejó claro que no hacen varios eventos especiales en Semana Santa, porque tienen a Jesús presente cada domingo, en especial su muerte y resurrección.



Por medio de la lectura y escritura invitan a todas las familias para que reflexionen durante esta semana. El sábado y domingo tendrán su conferencia mundial, en la que sus líderes les hablan sobre esos acontecimientos bíblicos.

