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Auto cae del tercer piso de un edificio en Costa Del Este, tres fallecidos

Según reporte del Cuerpo de Bomberos de Panamá, el auto cayó de los estacionamientos del tercer piso del P.H. Breeze. El herido fue transportado a un centro

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Tribunal de Apelaciones confirma detención provisional de ecuatoriano acusado por delitos sexuales

El Tribunal colegiado, conformado por los magistrados Fernando Alonso (presidente), Donají Arosemena y Adilio González, mantuvieron, además, el plazo

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Recogen media tonelada de basura en Costa del Este

Los desperdicios encontrados a lo largo de 4 kilómetros que pertenecen a la Bahía de Panamá fueron recogidos por el personal de Universidad Marítima

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Cartelera de Cine

Escrito por Redacción Web. Publicado en Vida y Cultura

SHERLOCK GNOMES
DOBLADA MAY.14

CINEMARK ALBROOK MALL 12:25 2:35 4:50 7:05
CINEMAERK LOS PUEBLOS 2:55 5:10 7:30
CINEPOLIS DORADO MALL 2:30 4:50 12:10 7:10
CINEMARK MULTICENTRO 1:00 3:15 5:30 7:45 (Lunes, 3:10 5:25 7:40 )
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 12:15 ) 2:20 4:30 7:15
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 2:30 4:30 6:30 8:30
MODERNO CHITRE 5:15 7:15
MODERNO DAVID 3:15 5:15 7:15 9:15
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:15 ) 5:15 7:15 9:15
MODERNO PENONOMÉ 5:15 7:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:15 5:15 7:15 9:15
CINE STAR 12:40 2:40 4:50 6:50 8:50


UN VIAJE EN EL TIEMPO
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
CINEMAERK LOS PUEBLOS 2.15 4:45 7:15 9:55
CINEPOLIS DORADO MALL
CINEPOLIS DORADO MALL 12:20 3:00 5:30
CINEMARK MULTICENTRO 1:10 6:25 (Lunes, 6:10)
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 2:30 7:00
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 1:50 4:10 6:30 8:50
CINEMAS ROYALS 12:00 2:20 4:40 7:00 8:20 9:20
MODERNO CHITRE 5:15 7:20 9:30
MODERNO DAVID 4:00 7:15
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:00) 5:15 7:20
MODERNO PENONOMÉ 5:15 7:20 9:30
MULTICINES NACIONAL DAVID 2:50 5:00 7:10 9:20
UN VIAJE EN EL TIEMPO
3-D DOBLADA MAY.14
CINE STAR 2:00 4:15 6:30 8:50
CINEMAS ROYALS 08:30
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 1:10 6:15
CINEMARK ALBROOK MALL PREMIER 1:10 6:15
CINEPOLIS DORADO MALL 8:00 10:25
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 09:45
CINEMARK MULTICENTRO VIP (Jueves, 2:45 8:20 ) (V,S,D, 5:50 ) (Lunes, 3:35 9:00 ) (Miercoles, 2:50)
CINEMARK MULTICENTRO 3:50 9:00 (Lunes, 3:35 8:50 )
MODERNO DAVID 09:30
MODERNO SANTIAGO 09:30


READY PLAYER ONE
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 12:05 3:05 6:05 9:05
CINEMARK ALBROOK MALL XD-DBOX 12:45 6:50
CINEMAERK LOS PUEBLOS 1:45 2:45 5:00 8:15 9:15
CINEPOLIS DORADO MALL 10.50 1:45 7:40
CINEPOLIS DORADO MALL XE 12:50 3:55 7:00
CINEMARK MULTICENTRO 06:10
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 2:00 5:00
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL CXC 3:30 9:10
CINEMAS ROYALS 05:30
CINEMAS ROYALS ULTRA 12:30 3:30 6:20 9:10
MODERNO CHITRE 6:30 9:15
MODERNO DAVID 3:30 6:30
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:30 ) 6:30
MODERNO PENONOMÉ 09:15
CINE STAR 2:00 4:45 7:00 9:45
3-D DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL XD-DBOX 3:45 9:50
CINEMAERK LOS PUEBLOS 06:00
CINEPOLIS DORADO MALL 04:40
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 12:00) 6:00 9:00
CINEMAS ROYALS 08:10
CINE STAR 03:00
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 2:45 8:20
CINEMARK ALBROOK MALL PREMIER 2:45 8:20
CINEPOLIS DORADO MALL XE 09:55
CINEMARK MULTICENTRO XD 1:45 8:05 (Lunes, 2:45 9:10 )
CINEMARK MULTICENTRO 2:45 9:15 (Lunes, 3:00 9:15 )
CINEMARK MULTICENTRO VIP 05:35
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 8:00 10:55
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 1:00 4:00 6:55 9:55
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL CXC 06:20
MODERNO DAVID 09:15
MODERNO SANTIAGO 09:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:00 6:00 9:00
CINE STAR VIP 3:00 6:00 9:00
3-D SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK MULTICENTRO VIP 2:15 8:40 (Lunes, 2:30 8:40 )
CINEMARK MULTICENTRO XD 5:00 (Lunes. 6:00)
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 03:00
CINEPOLIS DORADO MALL 10:40


PÁNICO EN LO PROFUNDO
DOBLADA MAY.14
CINEPOLIS DORADO MALL 11:50 2:00
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 7:35 9:35
CINES STAR 2:30 4:30 6:30 9:00
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS DORADO MALL 6:40 9:05
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 11:40) 1:30 3:30 8:30
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:00 5:00 7:00 9:00


BEAGHI
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL (V,S,D, 9:00 )
CINEMARK MULTICENTRO VIP (V,S,D, 8:25 ) (Miercoles, 8:15)


TITANES DEL PACÍFICO LA INSURRECCIÓN
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 3:40 8:45
CINEMARK ALBROOK MALL PREMIER 3:40 8:45
CINEPOLIS DORADO MALL 6:50 9.20
CINEMARK MULTICENTRO 1:50 4:30 7:10 9:45 (Lunes, 4:00 7:00 9:40 )
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 4:15 9:15
MODERNO DAVID 3:30 9:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 7:05 9:05
CINE STAR 2:00 4:20 6:45 9:40
3-D DOBLADA MAY.14
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 2:10 4:35 7:00 9:25
CINE STAR 05:30
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 12:10 2:00 4:35 5:45 7:10 9:45
CINEMARK ALBROOK MALL PREMIER 12:10 5:45
CINEPOLIS DORADO MALL 11:10 1:40 4:15
CINEMAERK LOS PUEBLOS 1:50 4:30 7:10 9:50
CINEMAS ROYALS 1:20 2:50 4:00 6:30 9:00
CINEMARK MULTICENTRO 3:50 6:30 (Lunes, 5:50)
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 11:30 ) 1:45 6:40
MODERNO DAVID 4:30 7:15 9:30
MODERNO CHITRE 5:15 7:25 9:40
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:00) 5:15 7:25 9:40
MODERNO PENONOME 5:15 7:25 9:40
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:05 5:05


MARÍA MAGDALENA
SUBTITULADA T.P.
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 05:30
CINEMARK MULTICENTRO VIP (V,S,D, 3:00) (Jueves, 5:20) (Lunes, 6:15)
DOBLADA T.P.
CINEMARK ALBROOK MALL 09:25
CINEMAERK LOS PUEBLOS 3:30 9.00
CINEPOLIS DORADO MALL 04:05
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 1:45 4:15 6:45
MULTICINES NACIONAL DAVID 2:50 5:00


TROPA DE HÉROES
SUBTITULADA T.P.
CINEPOLIS DORADO MALL 09:25
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 09:30
CINEMARK MULTICENTRO 9:15(Lunes, 8:30)
MULTICINES NACIONAL DAVID 7:15 9:30
DOBLADA T.P.
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 09:15


TOM RAIDER LAS AVENTURAS DE LARA CROFT
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 11:50 ) 2:10 4:45 7:30
CINEMARK MULTICENTRO 1:20 7:00 9:50 (Lunes, Miercoles, 7:05 9:50 ) (Martes, 9:50)
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL (Jueves, Lunes, Martes, 12:40 3:25 6:10 9:00 )
CINEMAERK LOS PUEBLOS 06:15
CINEPOLIS DORADO MALL 2.40 7:30
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL PREMIUM 1:50 4:20 6:50 9:20
CINEMARK MULTICENTRO 04:10
MODERNO DAVID 06:30
CINE STAR 2:30 4:45 7:00 9:30


LA MALDICIÓN DE LA CASA WINCHESTER
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 4:55 7:15 9:35
CINEMAERK LOS PUEBLOS 09:40
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 8:15 10:45
MODERNO SANTIAGO 7:15 9:15
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS DORADO MALL 7:20 9:40


LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 12:20 2:40
CINEPOLIS DORADO MALL 12:40 2:50 5:00
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 3:25 5:30
CINEMARK MULTICENTRO 1:30(Lunes, 3:20 )
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 12:50 3:15 5:45
CINEMAS ROYALS 12:10 2:10 4:10 6:10 8:20
MODERNO DAVID 3:15 5:15 7:15
MODERNO CHITRE 09:15
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:15 ) 5:15
CINE STAR 2:00 4:00 6:00


EL ROBO PERFECTO
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS DORADO MALL 8:05 11:00
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 6:15 9.25
CINEMARK MULTICENTRO 10:00
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 09:55


PANTERA NEGRA
DOBLADA T.P.
CINEMARK ALBROOK MALL 1:10 4:05 7:00
CINEMAERK LOS PUEBLOS 2:30 5:45 8:45
CINEPOLIS DORADO MALL 11:00 2:10 5:10
CINEMAS ROYALS
MODERNO DAVID 09:15
CINE STAR 8:00 10:00
SUBTITULADA T.P.
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 12:40) 3:20

 

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