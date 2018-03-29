Cartelera de Cine
SHERLOCK GNOMES
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 12:25 2:35 4:50 7:05
CINEMAERK LOS PUEBLOS 2:55 5:10 7:30
CINEPOLIS DORADO MALL 2:30 4:50 12:10 7:10
CINEMARK MULTICENTRO 1:00 3:15 5:30 7:45 (Lunes, 3:10 5:25 7:40 )
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 12:15 ) 2:20 4:30 7:15
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 2:30 4:30 6:30 8:30
MODERNO CHITRE 5:15 7:15
MODERNO DAVID 3:15 5:15 7:15 9:15
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:15 ) 5:15 7:15 9:15
MODERNO PENONOMÉ 5:15 7:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:15 5:15 7:15 9:15
CINE STAR 12:40 2:40 4:50 6:50 8:50
UN VIAJE EN EL TIEMPO
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
CINEMAERK LOS PUEBLOS 2.15 4:45 7:15 9:55
CINEPOLIS DORADO MALL
CINEPOLIS DORADO MALL 12:20 3:00 5:30
CINEMARK MULTICENTRO 1:10 6:25 (Lunes, 6:10)
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 2:30 7:00
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 1:50 4:10 6:30 8:50
CINEMAS ROYALS 12:00 2:20 4:40 7:00 8:20 9:20
MODERNO CHITRE 5:15 7:20 9:30
MODERNO DAVID 4:00 7:15
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:00) 5:15 7:20
MODERNO PENONOMÉ 5:15 7:20 9:30
MULTICINES NACIONAL DAVID 2:50 5:00 7:10 9:20
UN VIAJE EN EL TIEMPO
3-D DOBLADA MAY.14
CINE STAR 2:00 4:15 6:30 8:50
CINEMAS ROYALS 08:30
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 1:10 6:15
CINEMARK ALBROOK MALL PREMIER 1:10 6:15
CINEPOLIS DORADO MALL 8:00 10:25
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 09:45
CINEMARK MULTICENTRO VIP (Jueves, 2:45 8:20 ) (V,S,D, 5:50 ) (Lunes, 3:35 9:00 ) (Miercoles, 2:50)
CINEMARK MULTICENTRO 3:50 9:00 (Lunes, 3:35 8:50 )
MODERNO DAVID 09:30
MODERNO SANTIAGO 09:30
READY PLAYER ONE
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 12:05 3:05 6:05 9:05
CINEMARK ALBROOK MALL XD-DBOX 12:45 6:50
CINEMAERK LOS PUEBLOS 1:45 2:45 5:00 8:15 9:15
CINEPOLIS DORADO MALL 10.50 1:45 7:40
CINEPOLIS DORADO MALL XE 12:50 3:55 7:00
CINEMARK MULTICENTRO 06:10
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 2:00 5:00
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL CXC 3:30 9:10
CINEMAS ROYALS 05:30
CINEMAS ROYALS ULTRA 12:30 3:30 6:20 9:10
MODERNO CHITRE 6:30 9:15
MODERNO DAVID 3:30 6:30
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:30 ) 6:30
MODERNO PENONOMÉ 09:15
CINE STAR 2:00 4:45 7:00 9:45
3-D DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL XD-DBOX 3:45 9:50
CINEMAERK LOS PUEBLOS 06:00
CINEPOLIS DORADO MALL 04:40
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 12:00) 6:00 9:00
CINEMAS ROYALS 08:10
CINE STAR 03:00
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 2:45 8:20
CINEMARK ALBROOK MALL PREMIER 2:45 8:20
CINEPOLIS DORADO MALL XE 09:55
CINEMARK MULTICENTRO XD 1:45 8:05 (Lunes, 2:45 9:10 )
CINEMARK MULTICENTRO 2:45 9:15 (Lunes, 3:00 9:15 )
CINEMARK MULTICENTRO VIP 05:35
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 8:00 10:55
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 1:00 4:00 6:55 9:55
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL CXC 06:20
MODERNO DAVID 09:15
MODERNO SANTIAGO 09:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:00 6:00 9:00
CINE STAR VIP 3:00 6:00 9:00
3-D SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK MULTICENTRO VIP 2:15 8:40 (Lunes, 2:30 8:40 )
CINEMARK MULTICENTRO XD 5:00 (Lunes. 6:00)
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 03:00
CINEPOLIS DORADO MALL 10:40
PÁNICO EN LO PROFUNDO
DOBLADA MAY.14
CINEPOLIS DORADO MALL 11:50 2:00
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 7:35 9:35
CINES STAR 2:30 4:30 6:30 9:00
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS DORADO MALL 6:40 9:05
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 11:40) 1:30 3:30 8:30
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:00 5:00 7:00 9:00
BEAGHI
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL (V,S,D, 9:00 )
CINEMARK MULTICENTRO VIP (V,S,D, 8:25 ) (Miercoles, 8:15)
TITANES DEL PACÍFICO LA INSURRECCIÓN
SUBTITULADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 3:40 8:45
CINEMARK ALBROOK MALL PREMIER 3:40 8:45
CINEPOLIS DORADO MALL 6:50 9.20
CINEMARK MULTICENTRO 1:50 4:30 7:10 9:45 (Lunes, 4:00 7:00 9:40 )
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 4:15 9:15
MODERNO DAVID 3:30 9:15
MULTICINES NACIONAL DAVID 7:05 9:05
CINE STAR 2:00 4:20 6:45 9:40
3-D DOBLADA MAY.14
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 2:10 4:35 7:00 9:25
CINE STAR 05:30
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 12:10 2:00 4:35 5:45 7:10 9:45
CINEMARK ALBROOK MALL PREMIER 12:10 5:45
CINEPOLIS DORADO MALL 11:10 1:40 4:15
CINEMAERK LOS PUEBLOS 1:50 4:30 7:10 9:50
CINEMAS ROYALS 1:20 2:50 4:00 6:30 9:00
CINEMARK MULTICENTRO 3:50 6:30 (Lunes, 5:50)
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 11:30 ) 1:45 6:40
MODERNO DAVID 4:30 7:15 9:30
MODERNO CHITRE 5:15 7:25 9:40
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:00) 5:15 7:25 9:40
MODERNO PENONOME 5:15 7:25 9:40
MULTICINES NACIONAL DAVID 3:05 5:05
MARÍA MAGDALENA
SUBTITULADA T.P.
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 05:30
CINEMARK MULTICENTRO VIP (V,S,D, 3:00) (Jueves, 5:20) (Lunes, 6:15)
DOBLADA T.P.
CINEMARK ALBROOK MALL 09:25
CINEMAERK LOS PUEBLOS 3:30 9.00
CINEPOLIS DORADO MALL 04:05
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 1:45 4:15 6:45
MULTICINES NACIONAL DAVID 2:50 5:00
TROPA DE HÉROES
SUBTITULADA T.P.
CINEPOLIS DORADO MALL 09:25
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 09:30
CINEMARK MULTICENTRO 9:15(Lunes, 8:30)
MULTICINES NACIONAL DAVID 7:15 9:30
DOBLADA T.P.
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 09:15
TOM RAIDER LAS AVENTURAS DE LARA CROFT
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 11:50 ) 2:10 4:45 7:30
CINEMARK MULTICENTRO 1:20 7:00 9:50 (Lunes, Miercoles, 7:05 9:50 ) (Martes, 9:50)
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL (Jueves, Lunes, Martes, 12:40 3:25 6:10 9:00 )
CINEMAERK LOS PUEBLOS 06:15
CINEPOLIS DORADO MALL 2.40 7:30
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL PREMIUM 1:50 4:20 6:50 9:20
CINEMARK MULTICENTRO 04:10
MODERNO DAVID 06:30
CINE STAR 2:30 4:45 7:00 9:30
LA MALDICIÓN DE LA CASA WINCHESTER
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 4:55 7:15 9:35
CINEMAERK LOS PUEBLOS 09:40
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 8:15 10:45
MODERNO SANTIAGO 7:15 9:15
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS DORADO MALL 7:20 9:40
LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 12:20 2:40
CINEPOLIS DORADO MALL 12:40 2:50 5:00
CARIBBEAN CINEMAS SANTIAGO MALL 3:25 5:30
CINEMARK MULTICENTRO 1:30(Lunes, 3:20 )
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 12:50 3:15 5:45
CINEMAS ROYALS 12:10 2:10 4:10 6:10 8:20
MODERNO DAVID 3:15 5:15 7:15
MODERNO CHITRE 09:15
MODERNO SANTIAGO (S,D, 3:15 ) 5:15
CINE STAR 2:00 4:00 6:00
EL ROBO PERFECTO
SUBTITULADA MAY.14
CINEPOLIS DORADO MALL 8:05 11:00
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC 6:15 9.25
CINEMARK MULTICENTRO 10:00
DOBLADA MAY.14
CINEMARK ALBROOK MALL 09:55
PANTERA NEGRA
DOBLADA T.P.
CINEMARK ALBROOK MALL 1:10 4:05 7:00
CINEMAERK LOS PUEBLOS 2:30 5:45 8:45
CINEPOLIS DORADO MALL 11:00 2:10 5:10
CINEMAS ROYALS
MODERNO DAVID 09:15
CINE STAR 8:00 10:00
SUBTITULADA T.P.
CINEPOLIS MULTIPLAZA PACIFIC (S,D, 12:40) 3:20